Schwangerschafts-Gerüchte: Bekommt "Barbie"-Star Margot Robbie ein Baby?

Babyfreuden bei Barbie? Wie das "People"-Magazin mit Verweis auf mehrere Quellen berichtet, soll die Schauspielerin und Produzentin Margot Robbie (34) ihr erstes Kind erwarten.

Ist Margot Robbie schwanger?" Das US-Magazin "People" verkündete die schöne Nachricht aus Hollywood als Tatsache. Auch, wenn es noch keine offizielle Stellungnahme gibt, so hätten doch mehrere Quellen bestätigt: Die 34-jährige "Barbie"-Hauptdarstellerin und ihr Ehemann, Produzent und Schauspieler Tom Ackerley (34), erwarten ihr erstes Baby.

Margot Robbie und Tom Ackerley: Erst gemeinsames Business - dann die große Liebe

2013 lernten sich Robbie und Ackerley am Set des Kriegsdramas "Suite française - Melodie der Liebe" kennen. Die beiden freundeten sich an und zogen 2014 gemeinsam mit Robbies Kindheitsfreunden Sophia Kerr und Josey McNamara nach London, wo sie sich mit ihrer zu viert gegründeten Produktionsfirma Lucky Chap Entertainment niederließen. Erst später, dann aber sehr schnell, wurde aus Freundschaft und Business-Partnerschaft echte Liebe: Im Dezember 2016 heirateten Robbie und Ackerley in einer privaten Zeremonie in Byron Bay, in Robbies Geburtsland Australien.

Lange war Margot Robbie sauer über den "Baby-Druck"

Seither warteten Fans, Freund:innen und Boulevardpresse auf die Nachricht, die jetzt alle erfreut. Die ewige Fragerei, wann sie denn Kinder bekäme, ging der erfolgreichen Schauspielerin allerdings ziemlich auf die Nerven. 2019 sagte sie in einem Interview: "Ich habe geheiratet und die erste Frage in fast jedem Interview lautet: 'Babys? Wann bekommen Sie eins?' Ich bin so wütend, dass es diesen 'Gesellschaftsvertrag' gibt: 'Du bist jetzt verheiratet, also krieg gefälligst ein Kind'." Damals sagte sie: "Vermutet nicht. Ich tue, was ich tue."

Ist sie bereit für den nächsten Schritt?

Dass Margot eine Familie gründet, liegt mit Blick auf ihre Familie nahe. Sie hat drei Geschwister, ist die Zweitjüngste. Margot wurde von ihrer Mutter erzogen, nachdem sich die Eltern getrennt hatten. Da war sie fünf Jahre alt. Margot verbrachte ihre Jugend hauptsächlich auf der Farm ihrer Großeltern, bevor sie nach ihrem Collegeabschluss 2007 nach Melbourne zog, um ihre Schauspielkarriere zu starten.



Die verlief äußerst erfolgreich. Schon vor ihrer Hauptrolle in "Barbie", dem weltweit erfolgreichsten Film des Jahres 2023, hatte sie sich nach ihrem Durchbruch mit "The Wolf of Wall Street" (2013) durch ihre Rollen als Harley Quinn ("Suicide Squad", 2016, "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn", 2020, und "The Suicide Squad", 2021) in die erste Liga gespielt. Auch ihre Produktionsfirma Lucky Chap lief hervorragend, brachte Erfolge wie "I, Tonya" (2017), "Dreamland" (2019) und eben auch "Saltburn" und "Barbie" (beide 2023) hervor.



Margot und ihr Mann Tom scheinen bereit für Nachwuchs. Vor einem Monat sagte Tom in einem Interview: "Wir verbringen 24 Stunden am Tag zusammen. Es ist nahtlos. Wir haben kein Ein- und Ausschalten. Es ist alles zu einer Einheit geworden."

