Schwere Vorwürfe: Ist "Mission: Impossible"-Star Tom Cruise ein "egozentrischer Kontrollfreak"?

Tom Cruise gilt schon seit Jahren als einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods. Aktuell ist er mit seinem Film "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" im Kino zu sehen. Doch offenbar ist die Zusammenarbeit mit dem Weltstar nicht immer einfach. Der Drehbuchautor Frederic Raphael erhebt jetzt schwere Vorwürfe gegen den 61-Jährigen.

Tom Cruise wird von Drehbuchautor stark kritisiert

In seinem kürzlich erschienen Buch "Last Post" schreibt Frederic Raphael über die Zusammenarbeit mit verschiedenen Familienmitgliedern und VIPs. Auch Tom Cruise bekommt in dem Werk sein Fett weg. Laut dem Drehbuchautor soll der Hollywoodstar zusammen mit Stanley Kubricks Ehefrau Christiane Harlan und ihrem Bruder Jan versucht haben, ihn als Regisseur vom Film "Eyes Wide Shut" (1999) abzusetzen. Auf die Familie ist Frederic Raphael schon lange nicht gut zu sprechen. Bereits 1999 schoss er öffentlich gegen den Filmemacher Stanley Kubrick.

Doch damit nicht genug: Auch im Internet sollen Tom Cruise und Familie Harlan angeblich gegen den Drehbuchautoren gehetzt haben.

Die Harlans und Meister Cruise haben es geschafft, einige abfällige Dinge in meinen Wikipedia-Eintrag zu schreiben. Frederic Raphael, , 2023

Das hält Frederic Raphael von Tom Cruise

Frederic Raphael geht in seinem Buch sogar noch einen Schritt weiter und gibt ganz offen zu, dass er von Tom Cruise überhaupt nichts hält. So schildert er in seinem Werk:

Ich bin noch nie von jemandem als Lügner bezeichnet worden, außer vom Harlan-Clan und von Tom Cruise, einem egozentrischen Kontrollfreak, mit dem ich nie gesprochen habe. Frederic Raphael, , 2023

Auch an Tom Cruise' Ehe mit Nicole Kidman, mit der er von 1990 bis August 2001 verheiratet war, lässt der Drehbuchautor kein gutes Haar. So behauptet er, dass die beiden angeblich nur zu PR-Zwecken ein Paar waren. "Haben sie wirklich geglaubt, dass Cruise und Kidman echte Leidenschaft verbunden hat und nicht nur der Welle, Karriere zu machen?", schießt der 91-Jährige in seinem Werk gegen die einstigen Eheleute.

Was der "Mission: Impossible"-Star wohl von den Anschuldigungen hält? Bislang hat sich Tom Cruise noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Ob noch ein Statement folgt, bleibt abzuwarten.