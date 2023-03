Selena Gomez: Die Gerüchteküche brodelt - ist DAS der neue Mann an ihrer Seite?

Das Wichtigste in Kürze Liebesgerüchte um Sängerin Selena Gomez und Andrew Taggart machen seit Wochen die Runde.

Bilder zeigen die beiden Hand in Hand in New York.

Auf Instagram dementiert Gomez die Gerüchte indirekt.

Anzeige

Die Gerüchteküche brodelt seit Wochen: Sind Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez und der Chainsmokers-Sänger Andrew Taggart ein Paar? Nachdem US-Medien die Liebe der beiden thematisierten sind nun die ersten Hand-in-Hand-Paparazzi Bilder aufgetaucht. Offiziell bestätigten die beiden eine Beziehung nicht und Gomez selbst stellt auf Instagram klar: #IchbinSingle.

Ist Selena Gomez noch Single oder nicht? In den vergangenen Wochen und Monaten brodelte die Gerüchteküche gewaltig. Wie verschiedene US-Medien berichten, sollen die "Rare"-Interpretin und der "The Chainsmokers"-Sänger Drew Taggart ein Paar sein. Selena Gomez soll "kaum die Finger von" dem Sänger lassen könne, wie beispielsweise "Us Weekly" online schreibt. Und nun sind sogar Bilder aufgetaucht, die das vermeintliche Paar Hand in Hand zeigen.

Selena Gomez und Drew Taggart Hand in Hand in New York abgelichtet

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wie unter anderem "TMZ" berichtet, wurden Selena Gomez und Drew Taggart händchenhaltend von Paparazzi abgelichtet, als sie gemeinsam ein Restaurant in der US-Metropole New York City verließen. Bei dem "Date" soll es sich bereits um das zweite in kürzester Zeit handeln. Tage zuvor hatten die 30-Jährige und der Musiker eine Bowlingbahn in New York besucht. Auch dort wurde das angebliche Paar von Paparazzi fotografiert.

Anzeige

Anzeige

Auf Instagram dementiert Selena Gomez Liebesgerüchte

Weder Drew Taggart noch Selena Gomez haben sich bisher zu den Gerüchten geäußert. Die 30-Jährige hatte jüngst in einer Instagram-Story erklärt, sie sei viel zu gerne alleine, und den Hashtag #iamsingle verwendet. Eigentlich lässt die Story, die mittlerweile nicht mehr verfügbar ist, keinen Raum für Spekulationen, trotzdem wollen die Liebesgerüchte nicht abbrechen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Seit ihrer Trennung von Sänger Justin Bieber im Jahr 2018 und einer kurzen Romanze mit dem "The Weeknd"-Sänger Abel Makkonen Tesfaye, ist es eher ruhig geworden um das Liebesleben von Selena Gomez.

Bei der US-Show "Saturday Night Live" sagte Selena Gomez im Mai 2022 selbstironisch: