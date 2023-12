Shirin David: 8 Kilo abgenommen - hier enthüllt die "The Voice"-Coachin ihr Diät-Geheimnis!

Für Shirin David war die letzte Zeit "körperlich sowie mental" eine große Herausforderung. Das hat die Musikerin jetzt ihre Follower wissen lassen. Dabei zeigte sie auch die ungeschönte Wahrheit.

Sieh dir im Video an, wie Shirin aktuell aussieht

Zum einen ist sie derzeit Coachin bei "The Voice of Germany". Zum anderen bereitet sich Künstlerin Shirin David auf ihre erste eigene Live-Tour Anfang November vor. Wie die Entertainerin auf Instagram verrät, waren die letzten Wochen "unfassbar intensiv und herausfordernd" für sie: "Körperlich sowie mental. Ich habe so viel neues dazu gelernt, habe etliche Male versagt, bin wieder aufgestanden und hab weiter gemacht. Ich bin dankbar für jede neue Erfahrung."

In dem Zusammenhang bemerkenswert: Shirin hat nach eigenen Angaben ganze acht Kilogramm an Gewicht verloren:

Ich habe meine […] Ernährung komplett umgestellt, leider viel zu wenig Schlaf in den letzten Wochen gehabt und gebe alles, damit diese Tour unfassbar wird. Shirin David, , 2023

Zehn deutsche Städte stehen auf dem Tourplan der Wahlberlinerin.

Shirin David: So sieht sie jetzt aus

Ein Bild im Aufzug verbildlicht nicht nur Shirins Gemütszustand, sondern lässt auch ihre aktuelle Fitness erahnen. Die Musikerin posiert vor einem Spiegel. Sie trägt Jogginghose, einen pinken Bademantel und dazu eine schwarze Lederjacke.

Shirin David hat ganze 8 Kilo abgenommen. © Instagram / Shirin David

Ansonsten zeigt sich Shirin in den sozialen Medien eher in knappen Outfits und meist top gestylt. Das entgeht offenbar auch ganz großen Namen nicht. So verriet Shirin in einer Folge ihres Podcasts "DirTea Talk", dass kein Geringerer als Hollywood-Schauspieler Michael B. Jordan in ihre DMs geslided sei. Damit ist das persönliche Anschreiben bei Instagram gemeint, obwohl man vorher keinen Kontakt zu dem Menschen hatte.

Der 36-Jährige schickte ihr demnach einfach nur Feuer-Emojis. "Warum die Feuer-Emojis?", fragt Shirin sichtlich verblüfft. Mit simplen Flirtattacken kann man(n) also nicht bei ihr landen. Ihr Traummann müsse charmant sein, hatte Shirin kürzlich in einer Instagram-Fragerunde erzählt.