"The Voice Kids"-Coachin Lena Meyer-Landrut überrascht Fans: Sie macht jetzt eine Ausbildung!

Musikerin auf Abwegen: Lena Meyer-Landrut geht abseits der Bühne eher weniger musikalischen Hobbys nach. Die 32-Jährige verät jetzt, dass sie aktuell eine Ausbildung macht.

Anzeige

Sieh dir im Video an, wie Lenas Ausbildung abläuft

Lena Meyer-Landrut schlägt beruflich eine neue Richtung ein. In der dritten Folge des SWR3 Podcasts "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" mit Autorin Giulia Becker offenbart die Sängerin:

Ich mache gerade eine [...] Ausbildung zur Tätowiererin. Lena Meyer-Landrut , "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit"

Der Grund? "Weil ich Bock hab'", sagt Lena.

Anzeige

Anzeige

So wichtig sind Hobbies für Lena Meyer-Landrut

Ob sie ihre Zukunft "in diesem Gebiet" sehe, beantwortet die einstige ESC-Siegerin in dem Podcast aber eher zurückhaltend:

Nein, aber auch. Ich bin sozusagen ein Hobbygirl, ich habe gerne Hobbys und dann finde ich das cool, dass ich tätowieren kann. Lena Meyer-Landrut , "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit"

Sie schaue sich aktuell "einen Online-Kurs" an und habe sich "mit einer Zeichnung" bewerben müssen und grafische Formen eingereicht. Lena weiter: "Dann wurde ich angenommen und jetzt kann ich mir die ganzen Videos angucken." Abschließend erhalte sie ein "Zertifikat und dann ist man Tätowiererin."

Bevor sie mit dem Tätowieren so richtig loslegen könne, müsse Lena nach eigenen Worten aber noch "an synthetischer Haut oder Bananen" tätowieren üben.

Lena Meyer-Landrut auf Abwegen

Dass Lena auch anders kann als die Bühne zu rocken, stellte sie unter anderem schon im Synchronstudio unter Beweis. So lieh sie unter anderem der Figur Poppy für "Trolls 3" ihre Stimme. Auf Instagram gab Lena Anfang September "ein paar Einblicke aus dem Synchronstudio". Zudem kündigte sie "kommende Projekte" an. Die Fans des Multitalents sind entsprechend gespannt. "Kannst du schon so einen ungefähren Hinweis geben, wann die Tourdaten kommen? I'm so sorry, aber ich kann wirklich nicht mehr warten", schrieb etwa eine Followerin auf Instagram. Eine andere outete sich ebenfalls als "zu neugierig", "wann neue Musik kommt oder die Tour stattfindet".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen