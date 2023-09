Trauer um Angus Cloud: Tot mit nur 25 Jahren! Daran starb der Euphoria-Star

Nur eine Woche nach der Beerdigung seines Vaters ist der junge Schauspieler Angus Cloud Ende Juli im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Es folgten Spekulationen über einen möglichen Suizid, die seine Mutter Lisa Cloud McLaughlin in einem Facebookpost bestritt. Nun bestätigte auch die zuständige Behörde im kalifornischen Oakland in ihrem Autopsiebericht, dass Angus allem Anschein nach nicht freiwillig aus dem Leben geschieden ist.

Solltest du suizidale Gedanken haben oder jemand kennen, der damit kämpft, dann bietet die Telefonseelsorge Hilfe an. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0800/1110111 und 0800/1110222 erreichbar. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich außerdem auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: suizidprophylaxe.de



Beratung und Hilfe bei Sucht findest du unter der bundesweiten Sucht- und Drogen Hotline 01806 / 31 30 31 (kostenpflichtig, 0,20 € pro Anruf aus dem Festnetz und aus dem Mobilfunknetz).

Im Clip: "Euphoria"-Star Angus Cloud ist gestorben

Angus Clouds kurze Karriere

Bekannt wurde Cloud durch die Serie "Euphoria" an der Seite von Zendaya (27). Für die Rolle des Drogendealers Fezco "Fez" O'Neill war er von einem Castingagenten in New York City auf der Straße entdeckt worden. Seine charakteristische gedehnte Sprechweise rührte von einer Kopfverletzung, die er sich 2013 ausgerechnet an einem Freitag, dem 13. bei einem Sturz in eine Baugrube zugezogen hatte. Diese hatte zu einem "geringfügigen Hirnschaden" geführt, wie er selbst erklärte.

Todesursache: ein Drogen- und Medikamentencocktail

In diesem Sommer schockte die Nachricht vom plötzlichen Tod des Schauspielers. Laut des nun veröffentlichten Autopsieberichtes ist er an einer versehentlichen Drogen- und Medikamenten-Überdosis gestorben. In seinem Körper waren unter anderem Kokain, Methamphetamin und das starke Schmerzmittel Fentanyl gefunden worden.



Kurz vor seinem Tod war Clouds Vater Conor Hickey schneller als erwartet an seiner Krebserkrankung gestorben. Dem jungen Schauspieler hatte das so schwer zugesetzt, dass er nicht einmal an dessen Trauerfeier teilnehmen konnte, wie Familienfreund Mick Gleeson damals gegenüber dem Boulevardblatt "Daily Mail" verriet.

Mahnende Worte von der Familie von Angus Cloud

In einer von der Familie veröffentlichten Erklärung hieß es seinerzeit: "Letzte Woche hat er seinen Vater begraben und intensiv mit diesem Verlust gekämpft. Der einzige Trost, den wir haben, ist zu wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war. Angus äußerte sich offen zu seinem Kampf mit der psychischen Gesundheit." Des Weiteren schreiben sie in der Stellungnahme:

Wir hoffen, dass sein Tod anderen eine Mahnung sein kann, dass sie nicht allein sind und nicht schweigend dagegen ankämpfen sollten. Clouds Familie , 2023

Bei all seinem Kummer hat Cloud aber wohl nicht sterben wollen. Seiner Mutter zufolge habe er an seinem letzten Tag noch Pläne geschmiedet, wollte für seine Schwestern am College sorgen und sie selbst finanziell und emotional unterstützen.

Weiter schrieb sie in ihrer öffentlichen Stellungnahme: "Als wir uns gute Nacht umarmten, sagten wir, wie sehr wir uns liebten, und er sagte, er würde mich am Morgen sehen." Sie führte fort: "Ich weiß nur, dass er seinen Kopf auf den Schreibtisch gelegt hat, wo er an einem Kunstprojekt gearbeitet hat, eingeschlafen ist und nicht mehr aufgewacht ist."