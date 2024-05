Twenty4Tim: Der Influencer hat mit einer Ess-Störung zu kämpfen

Seine Fans lieben Twenty4Tim für seine stets gute Laune. Aber der Influencer-König erlebte auch dunkle Zeiten. In einem Instagram-Post sprach der 23-Jährige jetzt über seine Ess-Störung und über seine lange Reise zur Selbstakzeptanz. Eine für ihn wichtige Etappe hat er erreicht: Er präsentierte sich mit nacktem Oberkörper.

Immer positiv, gerne ein bisschen schrill, aber erfrischend ehrlich und stets selbstbewusst. So agiert Twenty4Tim bei seinen Auftritten bei Social Media, aber auch in seinen erfolgreichen Musikvideos oder im "Dschungelcamp". Aber der Influencer-King (alleine 2,7 Millionen Fans bei Instagram, Stand: 17. Mai, 11:20 Uhr) machte auch schwere Zeiten durch.

In einem Instagram-Post thematisierte Tim Kampmann nun seine Ess-Störung, die ihm zu schaffen machte und macht. "Jahrelang hatte und habe ich schon mit einer Ess-Störung zu kämpfen. 110 Kilogramm bis hin zu 48 Kilogramm. Gefühlt musste mein Körper schon einiges aushalten", offenbarte er seinen Follower:innen aus seinem Florida-Urlaub. Dann traute er sich aber zu einem für ihn wichtigen Schritt: Er zog am Strand blank und präsentierte sich oben ohne.

Twenty4Tim gesteht: "Ich lag weinend im Bett"

Was für viele ganz normal ist, hat bei Tim lange gedauert. Sehr lange: "Mein erstes oberkörperfreies Strandbild. Ich glaube, das Erste seit fünf Jahren", schrieb er.

Und es fiel ihm wohl nicht leicht. Mit seinem Körper lag der Influencer über Jahre hinweg im Clinch. Erst vor wenigen Tagen meinte er in einem RTL-Interview, dass er glaubte, das "Gefühl, dass mit mir was nicht ganz fine ist", habe mit seinem Körper zu tun. Und noch am 24. April schrieb er zu einem Strandbild, das ihn in voller Montur zeigt, hoffnungsvoll: "Irgendwann in diesem Leben werde ich mich trauen, auch mal oberkörperfreie Fotos am Strand zu machen. Da glaube ich ganz fest dran."

Jetzt ist Tim über diesen Schatten gesprungen. Der Auslöser? "Gestern lag ich weinend in Miami in meinem Bett und habe mir so gedacht: 'Ja, du hast Probleme mit deinem Gewicht. Aber frag doch mal deinen Körper, der jeden Tag für dich da ist und jede dieser Phasen mit dir erlebt hat!'"

Twenty4Tim über Dehnungsstreifen, Männerbrust: "Das bin ich!"

Darauf hin sei er "sauer" geworden - auf sich. Er schrieb weiter:

Ich mache meinen Körper so oft schlecht, reiße teilweise dauernd Witze über mein Gewicht, nur um alles zu kompensieren. Dabei sollte ich gerade meinem Körper Dankbarkeit zeigen. Twenty4Tim, Mai 2024

Und genau das mache er jetzt und präsentierte: "Mein erstes oberkörperfreies Strandbild!" Weiter erklärte er. "Ich bin noch auf einer langen Reise, aber zumindest jetzt zeige ich euch alles: meinen wunderschönen Körper, die Dehnungsstreifen, meine Männerbrust ... THAT'S ME!"

Fans feiern Twenty4Tim für seinen Oben-ohne-Post

Später ergänzte er: "Dieser Post ist für mich die höchste Überwindung. Aber er ist auch so unfassbar wichtig für meine weitere Entwicklung als Mensch."

Sein Post, sein Mut zur Selbstüberwindung wurde von seinen Fans mehrheitlich gefeiert. "Glücklich steht dir", schrieb eine, ein anderer kommentierte: "Wow Timmy, endlich wagst du dich, du zu sein und dahinterzustehen." Influencer-Kollegin Angelina Kazemi schrieb: "Mega, mega toller Post, Tim. Das ist genau der Vibe, mit dem du ganz vielen Kids da draußen hilfst. Und natürlich nicht nur den Kids. Eigentlich brauchen wir das alle."