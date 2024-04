Uschi Glas: So ist ihr Verhältnis zu Sohn Ben Tewaag heute

Früher belasteten die Skandale von Ben Tewaag (47) die Beziehung zu seiner Mutter Uschi Glas. Jetzt sind die Wogen geglättet. Zum 80. Geburtstag der Mama gab es reichlich Liebe vom Sohn.

Anzeige

Im Clip: So gut versteht sich Ben Tewaag mit seiner Mama Uschi Glas

"Ich liebe meine Mutter über alles." Es gab Zeiten, da wären diese Worte aus dem Mund des ältesten von drei Kindern von Kult-Schauspielerin Uschi Glas ein kleines Wunder gewesen. Vor einigen Jahren machte Tewaag immer wieder negative Schlagzeilen. Er war in Schlägereien verwickelt, wurde mehrfach wegen Körperverletzung verurteilt, musste Haftstrafen absitzen, verursachte unter Alkoholeinfluss einen Autounfall. Kurz: Skandale pflasterten seinen Weg - und lasteten schwer auf dem Verhältnis zu seiner berühmten Mutter.

Übrigens: So hättest du Uschi Glas bei "The Masked Singer" 2024 erkennen können.

Aktuell jedoch sind sich beide sehr nahe. Endlich. Ben Tewaag sagte im Interview mit "Bild": "Ich bin älter und reifer geworden und habe mein ausschweifendes Leben hinter mir gelassen. Das ist auch meiner Mutter aufgefallen."

Anzeige

Anzeige

Ben Tewaag über Mutter Uschi Glas: "Ich liebe sie über alles"

Zum Geburtstag schickte Ben Tewaag seiner Mutter per Instagram einen lieben Herzchen-Gruß. "Happy Birthday, Mum", schrieb er und zeigte sich mit strahlendem Lächeln und Peace-Zeichen. Und in einem besonderen Outfit. Er trug einen Mantel, den ihm seine Mutter einst zu Weihnachten schenkte. Tewaag zu "BIld": "Der Mantel ist mir sozusagen heilig und ich trage ihn immer, wenn sie Geburtstag hat. Es ist mein Feiertags-Mantel."

Oft waren die Unterhaltungen mit seiner Mutter in der Vergangenheit weniger schön. Das hat sich geändert. "Unsere Gespräche sind zukunftsorientiert und drehen sich nicht darum, wer was in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Ich versuche, jeden Tag an mir zu arbeiten, aber natürlich passieren da manchmal auch Fehler", schilderte er im "Bild"-Interview. "Aber im Moment bin ich doch sehr glücklich."

Anzeige

Ben Tewaag: "Familie ist das Wichtigste im Leben"

"Auch wenn man sich mal streitet, so ist die Familie doch das Wichtigste im Leben. Und der Kontakt zu meiner Mutter ist derzeit sehr herzlich." Eine große Rolle könnte dabei auch Ben Tewaags Sohn spielen, der 2015 zur Welt kam. Der machte den Sieger von "Promi Big Brother" 2016 nicht nur zu einem verantwortungsbewussteren Menschen: "Mein Sohn hat meine 'Mäm', wie ich sie nenne, auch zu einer sehr glücklichen Oma gemacht."

Seine Mutter haltehälter für "eine Kämpferin mit einem unglaublich großen Herzen", meinte er im Interview, und er wünsche ihr "erstens Gesundheit, das Wichtigste im Leben. Und zweitens viel Spaß, also positive Erlebnisse und davon reichlich, das Zweitwichtigste im Leben."