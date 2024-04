Sophia Thiel: Auf Instagram zeigt die Influencerin ihre krasse Veränderung

Im vergangenen Jahr war bei Influencerin Sophia Thiel (29) eine Menge los. Mit ihren 1,4 Millionen Instagram-Follower:innen teilte sie nun ein Video, in dem sie stolz und "dankbar" zeigt, wie sie sich auch optisch innerhalb von exakt zwölf Monaten verändert hat. Die Fans sind begeistert.

Ihr neuestes Instagram-Video ist zweigeteilt. Zunächst zeigt sich Sophia Thiel in einem schwarzen Sport-BH und einer schwarzen Leggins. Ihr Gesichtsausdruck wirkt wenig glücklich. Diese Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2023. Der zweite Videoteil ist aktuell. Hier posiert Sophia im engen weißen Bikini. Sie ist durchtrainierter und strahlt Freude, Stolz und Wärme aus - eine krasse Verwandlung.

Aber die Influencerin legt Wert auf eine Feststellung: "Das hier soll KEIN Transformations-, vorher/nachher, unglücklich/glücklich, unfit/fit Video sein! Das ist einfach nur ein Video von mir, in zwei verschiedenen Lebensphasen."

Sophia Thiel betrachtet sich rückblickend "liebevoll"

"Ich finde es bei mir persönlich einfach sehr spannend zu beobachten, wie sich häufig mein Innenleben (also wie es mir geht und was bei mir im Leben so passiert) an meinem Äußeren spiegelt", erklärt Sophia im Text zu dem Video. Weiter schreibt sie: "In dem einen Jahr ist wieder einmal so unfassbar viel passiert und ich hatte, wie immer, meine Höhen und Tiefen ... und das ist auch okay so! Doch am allermeisten bin ich dankbar für mein heutiges 'Auge', wie ich mich rückblickend betrachte ..., und zwar: liebevoll."

Body-Positivity ist ihr wichtig, denn Thiel hat eine lange Lebensphase hinter sich, in der sie mit ihrer Selbstwahrnehmung haderte und gesundheitliche Probleme bekam. Ausgerechnet als sie zu einer der angesagtesten Fitness-Influencerinnen wurde, ging es ihr immer schlechter. Sie durchlitt Essstörungen und einen Burn-out. 2019 zog sie sich von Social Media zurück.

Sie trat eine "Selbstheilungsphase" an. Erst 2021 kehrte sie in die Öffentlichkeit zurück. Aber zu ihrem neuen Video schreibt sie klar, dass für sie die "Healing Era" weiter "fortlaufend" im Gange sei.

Sophia Thiel: "Veränderung gehört dazu"

Zuletzt tanzte sich Sophia an der Seite von Alexandru Ionel (29) bei "Let's Dance" in die Herzen der Fans - und zu neuem Selbstvertrauen. Leider endete die Reise auf dem Parkett nach der siebten Show, aber von der Erfahrung zeigte sie sich begeistert: "Anderes Körpergefühl, anderes Selbstbewusstsein, ich sehe mich selbst in einem anderen Licht", freute sie sich im Interview mit "RTL.de" nach ihrem Ausscheiden. Sie postete danach ein wunderschönes "Best-of-Video" ihrer "Let's Dance"-Zeit mit dem Untertitel: "8 Wochen, 8 Tänze und Erinnerungen für die Unendlichkeit."

Sie blickt nun mit Gelassenheit auf sich und schreibt zum neuen Video: "Ich finde keine Körperform mehr von mir (wie früher) kategorisch besser oder schlechter - es ist und wird auch in Zukunft einfach immer ANDERS sein und stetige Veränderung gehört doch irgendwie dazu."

"Inspiration": Sophia Thiel bekommt Zuspruch von den Fans

Sie komme immer mehr mit sich ins Reine, schreibt sie weiter: "Ich kann euch sagen: Je mehr ich mich auf meine persönliche Heilung konzentriere, desto mehr ebnen sich die Dinge um mich herum! Sei es im Umfeld, beruflich, aber auch die Geschichte mit der Selbstakzeptanz und so ..."

Die (meisten) Fans sind von Sophia und ihrem Video begeistert. "Wie kann Frau von innen und außen so schön sein? Und es ist egal in welcher Körperform. Sophia, du bist Gold", lautet ein Kommentar. Ein Fan lobt sie als "eine Inspiration" und ein dritter meint: "Ich ziehe so sehr den Hut vor dir! Dass du immer weiter machst ...hier auf den Plattformen! Und dich immer wieder beweist! Unglaublich wie stark und zerbrechlich zugleich du bist." Sie könne stolz auf sich sein. Natürlich gibt s auch weniger enthusiastische Stimmen. Mahner warnen vor einem "Rückfall in alte Zeiten".