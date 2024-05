Verwechslungs-Alarm bei Leni Klum: Diese Sängerin sieht Heidis Tochter total ähnlich

Statistisch soll jeder Mensch auf der Welt sieben Doppelgänger haben. Es sieht so aus, als hätte Leni Klum (19) einen gefunden. Denn die norwegische Sängerin und Milliardärstochter Sophie Stray Spetalen (20) ähnelt ihr so sehr, dass sie Schwestern sein könnten. Das hat sogar schon Heidi Klum (50) bemerkt.

Da muss man wirklich zweimal hinschauen. Leni Klum und Sophie Stray sehen sich ähnlich wie Schwestern. Wer ist die Doppelgängerin von Heidi Klums ältester Tochter?

Sophie Stray Spetalen ist die jüngste zweier Töchter von Øystein Stray Spetalen (61), einem Milliardär aus Norwegen. Spetalen begann schon in der neunten Klasse mit Aktienhandel und wurde zu einem der reichsten privaten Investoren Norwegens. Seine Töchter interessieren sich aber nicht fürs Finanz-Business. Jenny, die ältere, verfolgt eine Karriere als Tennisprofi. Und die jüngere, Sophie, zog es früh zur Musik.

Sophie nach Treffen mit Heidi Klum: "Endlich meine Mutter kennengelernt"

Sie lernte mit sieben Jahren Klavierspielen und veröffentlichte 2018 als 14-Jährige ihre Debüt-Single "Over Me" unter dem Künstlernamen Sophie Stray. Vor wenigen Tagen brachte sie ihren neuen Song "Want It Bad" heraus. Sie ist auch als Model aktiv und zierte bereits 2022 das Cover einer Ausgabe von "D2", einem der wichtigsten Lifestyle- und Kultur-Magazine Norwegens.

Letztes Jahr brodelte die norwegische Gerüchteküche, Sophie würde den amerikanischen Party-Veranstalter Darren Dzienciol (37) daten. Der gilt als König des Nachtlebens von Hollywood, organisierte 2023 eine der schillerndsten Oscar-Partys und zeigte sich auf mehreren Fotos gemeinsam mit der mittlerweile in London lebenden Sophie.

Dass Sophie der Tochter von GNTM-Chefin Heidi Klum ziemlich ähnlich sieht, scheint ihr auch schon aufgefallen zu sein. Denn nachdem sie Heidi Klum vor Kurzem zufällig getroffen hatte, scherzte sie ihren 116.000 Follower:innen (Stand 20. März, 12:51 Uhr) gegenüber in einer Instagram-Story: "Endlich meine Mutter kennengelernt."

Wann treffen sich Leni Klum und ihre Doppelgängerin Sophie Stray?

Zum Treffen kam es zwischen Weihnachten und Silvester, als Heidi und ihr Ehemann Tom Kaulitz (34) in der Karibik Urlaub machten. Die Insel St. Barth ist ein Hotspot der Reichen und Berühmten, die sich an Stränden mit puderzuckerfeinem Sand bräunen, in glasklarem Meerwasser plantschen oder in den Villen der Luxus-Resorts Cocktails schlürfen.

In dem Urlaubsparadies der Reichen liefen sich Sophie und Heidi zufällig am Beach über den Weg, wie Sophie bei Snapchat ihren Fans mitteilte. "Ich habe Heidi getroffen. Cool, nett und sooo eine angenehme Frau." In dem Post thematisierte sie auch die Ähnlichkeit mit Leni. "Viele sagen, ich ähnele Leni, der Tochter von Heidi Klum. Ich bekomme 100 Kommentare dazu unter jedem viralen TikTok, den ich poste."

Zu einem Treffen der beiden "heimlichen Schwestern" ist es anscheinend noch nicht gekommen. Und das, obwohl sie sich beide bei den großen Events in Amerika herumtreiben. Vielleicht sollte "Mama Heidi" ihre heimliche Tochter Sophie zu ihrer nächsten Halloween-Party einladen …