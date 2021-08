Beauty & The Nerd

Wahrheit oder Pflicht – ihr habt die Wahl

Der Abend beginnt ausgelassen: Partystimmung ist in der Villa angesagt, die durch Ricardas Ankündigung nur weiter angeheizt wird: Es soll Wahrheit oder Wahl gespielt werden, "weil Pflicht ist ein bisschen zu krass", wie die Influencerin findet. Krankenschwester Meike ist das nicht genug – "nur Wahl", fordert sie.

Luca lässt sich nicht lange bitten und verlangt: Entweder solle Ricarda dem Neuankömmling (Julien) einen Schmatzer auf die Wange geben, Chris einen Klaps auf den Hintern oder Meike einen Kuss auf den Hintern. Die 28-Jährige entscheidet sich für Letzteres – und kassiert dafür viel Gejohle und Applaus.

Cecilia: "(…) Zunge direkt reinstecken"

Nach mehreren Runden, in denen unter anderem Markus sein T-Shirt auszieht und seine Muskeln präsentiert sowie Chris seine linke Brust entblößt, ist schließlich Julien an der Reihe: "Entweder du küsst eine Beauty", an dieser Stelle grölen alle Ricardas Namen, "oder du musst einer Beauty fünf Minuten lang den Ar*ch massieren", stellt er Jeremy zur Auswahl. Eine Kleinigkeit ist ihm aber bei der Aufgabenstellung entgangen: "Jeremy, vergiss nicht, er ist auch ein Beauty", wirft Cao feixend ein. Darauf hat Jeremy erst mal keine Antwort.

Jeremy entscheidet sich für Ersteres, aber nicht bevor ihm Cecilia noch einen wertvollen Tipp gibt: "Warte, warte, hör mir zu, es ist wichtig, wenn man einen ersten Kuss hat, dass man den intensiv macht, Zunge direkt reinstecken", rät sie ihm.

Ricarda gibt sich geschlagen: "Ich muss die Spielregeln befolgen: Zwei Sekunden Kuss auf den Mund". Und dann passiert es: Vor den weit aufgerissenen Augen von Loreen und Meike küsst Jeremy Ricarda auf den Mund. Sie hatte sich vorsorglich in die Tiefen des Sofas verkrochen.

Jeremy: "Es war toll!"

"Auch, wenn es ein bisschen Mut gefordert hat, es war toll", erzählt Jeremy später im Interview – sein Mund zu einem breiten Grinsen verzogen. Ricarda ist mit ihrem Enthusiasmus etwas zurückhaltend: "Normalerweise lasse ich mich nur von Männern küssen, mit denen ich auch in einer Beziehung bin", erzählt sie. "Jetzt bin ich die Ausnahme?!", will Jeremy wissen. Die Influencerin lächelt gegrämt.

Zurück in der Villa will Meike von Jeremy wissen: "Wirklich dein erster Kuss?" "Ja, schon. Sie ist die erste Frau, die ich wirklich geküsst habe", gesteht er. Dafür bekommt er ein High-Five von Meike. "Sehr geil", findet sie.

"Beauty & The Nerd" 2021

