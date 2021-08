Beauty & The Nerd

Auch ProSieben weist mit einer Texttafel darauf hin, das übergriffige Verhalten nach Rücksprache mit Meike zu zeigen: "Warum? Die darauffolgende Debatte ist uns und Meike sehr wichtig", so der Sender.

Campaign-Shower: Das ging ins Auge!

Der Abend wird feucht-fröhlich eingeläutet: Die Beautys tanzen ausgelassen und Neu-Beauty Julien köpft eine Champagner-Flasche und duscht seine Mitstreiterinnen damit ab. Bei Meike geht das aber daneben, bzw. ins Auge: "Ich hatte schon viel im Auge, aber nichts hat so gebrannt wie Champagner", erzählt die 29-Jährige. "Da habe ich sie natürlich auch zum Badezimmer gebracht, um ihr da zu helfen", gibt Julien das Geschehene wieder.

Doch anstatt ihr nur mit einem Handtuch dabei zu helfen, den Champagner aus den Augen zu bekommen, nutzt er die Situation aus und küsst Beauty Meike unverhofft, die die Augen gerade noch geschlossen hält. "Bist du jeck!?", ruft Meike völlig perplex. "Es war einfach der Moment. Ich dachte mir so: 'Hey, wieso nicht? Hat sich gut angefühlt. I'm sorry", entschuldigt er sich später im Interview.

Julien zeigt Reue

Kurz nach dem Vorfall weiht Meike Cecilia ein. "Ich bin kein Mensch, der dann reflexartig jemandem eine scheuert", erklärt die Beauty. "Was geht da ab?!", will Cecilia wissen. Später sucht Julien nochmal das Gespräch mit Meike: "Es tut mir echt leid, das war nicht meine Absicht, dass ich dich aus der Fassung bringe", setzt er nochmal an. "Alles gut, so habe ich dich eingeschätzt", antwortet Meike schlagfertig. "Ich wollte dann wirklich kein Fass aufmachen und hab da ein bisschen drüber hinweggesehen", erzählt sie im Interview.

Julien ist seinen Mitbewohner:innen ein Dorn im Auge

Am nächsten Tag hat der Übergriff noch ein Nachspiel für Julien. Zuerst macht Nerd Chris seinem Ärger beim morgendlichen Kaffee Luft: "Egal mit wem, auch wenn das mit einem anderen Teammitglied [passiert wäre], ist es absolut nicht in Ordnung", gibt Chris dem Neuzugang zu verstehen. "Ja, sorry an der Stelle. Einfach nicht nachgedacht. Ist blöd gelaufen, kommt nicht mehr vor. Ich übernehme die Verantwortung dafür", sagt Julien.

Chris ist immer noch sauer. Im Interview macht er seine Position klar: "Ich respektiere jeden Menschen, aber was er gemacht hat, ist respektlos. Das finde ich nicht in Ordnung. Julien ist ein Typ Mann für den ich mich als Mann schäme."

Auch die anderen Beautys lassen an dem Dating-Coach kein gutes Haar. "Er ist einfach too much", findet Loreen.

Alex spricht Tacheles

Später versammeln sich alle im Garten. Julien nimmt sich ein Herz und und fasst den Ablauf nochmal zusammen: "(…) Dann kam ich halt auf die spontane Idee, ihr einfach mal einen Kuss zu geben. Wo sie noch verschlossene Augen hatte. Sie wusste nicht, was auf sie zukommt. Was im Nachgang nicht die beste Idee war und vermutlich auch bei dem ein oder anderen nicht ganz so gut angekommen ist. Dafür wollte ich mich einmal entschuldigen. Wenn ich vielleicht den ein oder anderen vor den Kopf gestoßen habe. Es tut mir leid, ich hoffe ihr könnt mir verzeihen."

Dafür gibt es von der Gruppe Applaus – Alex' Hände bleiben aber in ihrem Schoß liegen. "Du bist echt ein toller Mann, ein richtig toller Mann bist du. Du hast richtig Eier in der Hose. Echt stark, dass er sich dem Ganzen hier stellt", sagt sie mit sarkastischem Unterton.

"Dieser Applaus, so: 'Hey, ja er hat sich entschuldigt', das hat mir dann nochmal einen Schlag ins Gesicht verpasst. Das ist genau das, was ich meine. Meike ist das Opfer (…), am Ende entschuldigt sich der Mann, bekommt eine Strafe und dann heißt es noch: 'Wow, er hat sich ja entschuldigt. Das ist ja alles gut gelaufen.' Das finde ich super unlogisch und widersprüchlich und das finde ich auch nicht fair", erklärt sie ihre Reaktion später.

Meike: Man sollte nicht darüber hinwegschauen

Julien sucht nochmal das Gespräch mit Alex. "So sieht es dann aus bei uns in der Gesellschaft. Der Mann baut Sche*ße und am Ende ist er noch der Tolle, weil er sich entschuldigt hat", erläutert sie. Julien zeigt Verständnis und entschuldigt sich nochmals. "Es ist auch gut, dass du dich entschuldigt hast. Ich hoffe, du siehst das auch ein und nimmst es für dein zukünftiges Verhalten Frauen gegenüber mit", sagt Alex.

Später sitzen Julien und Meike nochmal zusammen im Interview: "Ich kann es nachvollziehen und deswegen tut es mir leid, wenn ich da irgendjemanden getriggert habe. Das wollte ich nicht." Meike fügt hinzu: "Ich bin am Ende doch froh, dass es geklärt wurde und wir darüber gesprochen haben. Denn man sollte eben nicht, so wie ich gestern, einfach darüber wegschauen."

