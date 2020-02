Wie jedes Jahr bei "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" heißt es auch 2020: Schnipp, schnapp, Haare ab. Das von allen Fans heißer sehnte und von den Kandidatinnen gefürchtete Umstyling wird auch in Staffel 15 für viele Tränen sorgen – das verrät bereits die Preview.

Welche Kandidatin von GNTM 2020 erwartet die größte Verwandlung?

Wer bekommt kurze Haare? Wem wird eine neue Farbe verpasst? Wer trägt danach einen blonden, brünetten oder roten Schopf? Das erfahren alle GNTM-Fans in Folge 5. Was schon jetzt klar ist: Auch in Staffel 15 macht Heidi Klum beim Umstyling, was sie möchte. Und das gefällt nicht jeder Kandidatin.

Heidi: "Es ist jedes Jahr das Gleiche. Tränen hier, Tränen da. Bitte kein Pony, bitte nur die Spitzen, nein keine andere Farbe." Dabei entscheidet die Modelchefin natürlich nicht beliebig, welche neuen Frisuren die Topmodel-Anwärterinnen von dem professionellen Styling-Team verpasst bekommen.

Ihr Fokus beim spannenden GNTM-Umstyling liegt immer darauf, die besten Looks aus den Nachwuchs-Models herauszuholen, um ihr Potenzial komplett auszuschöpfen. Schließlich ist das Model-Business hart umkämpft.

Mut beim GNTM-Umstyling zahlt sich oft aus

Und wer erinnert sich nicht an Lena Gercke aus Staffel 1, die ihre langen Haare gegen eine Kurzhaar-Frisur eintauschte? Lena vertraute Heidi und bekam 2006 eine radikale Typ-Veränderung. Eine sehr gute Entscheidung! Sie wurde nicht nur Gewinnerin der ersten GNTM-Staffel. Auch als Model ist die heute 31-Jährige seitdem überaus erfolgreich.

Was ist das GNTM Umstyling?

Das Umstyling ist bei "Germany’s next Topmodel" bereits zur Tradition geworden. Es ist vor allem dazu da, die Mädchen mit einer passenden Frisur oder Haarfarbe auch optisch in echte Models zu verwandeln. Ein Team aus absoluten Styling-Profis kümmert sich um die Haare der Nachwuchs-Models.

Wann findet das GNTM Umstyling 2020 statt?

In der 15. Staffel von "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" findet das Umstyling der Nachwuchsmodels in Folge 5 statt. Schaltet also unbedingt am 27. Februar 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben ein, wenn die große Verwandlung der Mädchen ansteht.

