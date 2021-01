Die ersten Trailer zu Staffel 16 verraten: Heidis Models werden auf eine harte Probe gestellt. Zu sehen: Ein Fotoshooting in 122 Metern Höhe und ein Catwalk mit sich bewegenden Elementen. Doch damit nicht genug: Die Topmodel-Anwärterinnen müssen nach jeder Challenge den Entscheidungswalk, nicht nur vor Heidi, sondern auch vor den prüfenden Blicken der Gastjuroren bestehen.

Im Clip: Die neuen Kandidatinnen gehen an ihre Grenzen

Manfred Thierry Mugler – Modedesigner, Fotograf, Ikone

Nach seinem Schulabschluss zieht es, den in Straßburg geborenen, Mugler an die Ballettschule "Opéra National du Rhin". Dort ist er als Tänzer engagiert und entdeckt nach und nach seine Liebe für Mode, Kostüme und Kunst. Kurze Zeit später schreibt er sich an der Pariser "École Arts Decoratif" ein, um Mode-Design zu studieren. 1973 lanciert er sein eigenes Label und etabliert sich schnell als talentierter Designer. Seine 1992 vorgestellte Parfümmarke "Alien" verkauft sich wie warme Semmeln. 2009 kreiert Mugler unter anderem auch Beyoncés Bühnenoutfits für ihre "I Am"-Tour. Im gleichen Jahr steuerte zum Relaunch des Labels keine Geringere als Lady Gaga den Show-Soundtrack bei. Sie ist ein großer Fan der Mode und auch mit dem Designer befreundet. Zudem reiste Mugler immer wieder um die Welt und setzte seine Designs vor atemberaubenden Kulissen in Szene: In Grönland auf einem Eisberg, in tropischen Wäldern oder unter der Sonne Malis.

Was erwartet die Models in Folge 1?

Viel wurde noch nicht verraten, aber eines ist sicher: Wenn Manfred Thierry Mugler zu Gast ist, wird es glamourös und extravagant. Im Interview erzählte Heidi: "Rankin, Ellen von Unwerth und Manfred Thierry Mugler werden [diese Staffel] dabei sein. Ich bin ein riesiger Fan von ihm und es war so krass, dass er Zeit gehabt hat und kommen konnte."

Doch auf wen können sich GNTM-Fans dieses Jahr sonst noch freuen? "Es sind natürlich auch wieder viele GNTM-Familienmitglieder dabei, wie Thomas Hayo, Nikeata Thompson oder Wolfgang Joop. Und es kommen auch Gäste, mit denen, glaube ich, niemand rechnen wird. Aber diese Namen behalte ich noch ein bisschen für mich", so Heidi.

Infos zu GNTM 2021 im Überblick:

"Germany's next Topmodel" 2021 kommt ab 4. Februar jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Falls du donnerstags eine Episode verpasst, gibt es am darauffolgenden Freitag um 20:15 Uhr die Wiederholung auf sixx.

Auf gntm.de und Joyn kannst du dir ganze Folgen kostenlos und in voller Länge online ansehen.

Das könnte dich auch interessieren: