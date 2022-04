Im Clip: Folge 13 jetzt anschauen

Folge verpasst? Kein Problem. Melde dich jetzt an und schaue kostenfrei deine Lieblingssendung.

Wiederholung der ganzen 13. Folge GNTM 2022

Die Wiederholung von GNTM-Folge 13 ist am 29. April 2022 um 20:15 Uhr auf sixx zu sehen. Außerdem gibt es die ganze Folge und zahlreiche Highlight-Clips jederzeit hier im Videobereich oder auf Joyn.

Das passiert in Folge 13

In Woche 13 erwartet die Topmodel-Anwärterinnen ein Videodreh mit Brigitte Nielsen, bei dem die Frauen ihr schauspielerisches Können beweisen müssen. Beim Entscheidungs-Walk geht es in dieser Woche stürmisch zu. Die Models laufen in einer imposanten Studiokulisse im prasselnden Regen. Hier gilt es nur nicht auszurutschen.

Am Set mit Hollywood-Ikone Brigitte Nielsen

In Woche 13 steht ein Videodreh mit Brigitte Nielsen an. Die Topmodel-Anwärterinnen dürfen ihr Schauspieltalent bei einer Gefängnisszene unter Beweis stellen. Nicht allen Models will die Herausforderung gelingen – manche verlieren in ihrer Szene den roten Faden. Welche Models können Heidi Klum und die Hollywood-Ikone Brigitte Nielsen von sich überzeugen?

Ein verregneter Entscheidungs-Walk mit Emotion

Beim Entscheidungs-Walk geht es in dieser Woche stürmisch und emotional zu. Im prasselnden Regen laufen die Models in einer imposanten Filmkulisse durch eine verlassene Stadt. Zu allem Überfluss gipfelt der Walk in einem Vortrag. Die Kandidatinnen sollen vergessen geglaubte Kindheitswünsche, die sie im Vorfeld in Briefform verfasst haben, vortragen. Bei so viel Emotion – und Regen – bleibt kein Auge trocken.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

