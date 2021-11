Wann startet die neue Staffel?

Die 17. Staffel startet im Frühjahr 2022. Das genaue Ausstrahlungsdatum ist noch nicht bekannt.

Im Clip: "Germany's Next Topmodel" 2022 - Heidi Klum kritisiert Designer

Das ist neu bei GNTM 2022

Heidi Klum und ihr Team versuchen in jeder Staffel neue Elemente einzubringen, damit es sowohl für die Teilnehmerinnen als auch für die Zuschauer:innen spannend und aufregend bleibt. Besonderer Fokus wird in Staffel 17 wieder auf Diversity gelegt. Das spiegelt sich auch im Cast wider. Dieses Jahr reicht die Altersspanne von 18 bis 68 Jahre. Zudem werden wieder Petite und Curvy Models Teil von "Germany's Next Topmodel" sein.

Das sind die Kandidatinnen der 17. Staffel

Welche Topmodel-Anwärterinnen kämpfen 2022 um den Titel "Germany's Next Topmodel"? Schon vorab bekanntgegeben wurden:

Barbara (68), sie ist die älteste Teilnehmerin in Staffel 17

Liselotte (66)

ein Mutter-Tochter-Gespann, die Mutter ist 51 Jahre alt und die Tochter 18

Wird Heidi Klums Tochter Leni Teil der 17. Staffel sein?

"Vielleicht", das ist jedenfalls die Antwort der Modelchefin, als ihr die Frage auf der Pressekonferenz auf Mykonos gestellt wird. "Müssen wir gucken, vielleicht kommt sie vorbei. Sie hat schon Interesse und liebt natürlich die Sendung", fügt Heidi Klum hinzu.

Wer ist bei GNTM 2022 dabei?

In der ersten Folge wird Musikerin Kylie Minogue als Gastjurorin neben Heidi Platz nehmen. Zudem werden sowohl Starfotograf Rankin als auch Stardesigner Christian Cowan zu sehen sein.

Wird Tokio Hotel den Titelsong liefern?

Die Wahl des Titelsongs ist noch nicht getroffen. Auf die Frage, ob der Opener-Song wieder von Tokio Hotel kommen wird, antwortet Heidi bei einer Pressekonferenz auf Mykonos: "Müssen wir mal gucken. Man schaut natürlich auch immer, was von den verschiedenen Plattenfirmen angeboten wird."

Drehorte von "Germany's Next Topmodel" 2022

Auftakt der 17. Staffel ist in Athen. Danach geht es für die Topmodel-Anwärterinnen auf die griechische Insel Mykonos. Auch in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles wird wieder gedreht.

Wird es wieder ein Umstyling bei GNTM 2022 geben?

Auf der Pressekonferenz bestätigt die Modelchefin, dass es auch in der 17. Staffel das ebenso heiß ersehnte wie gefürchtete Umstyling geben wird.

Wer wird "Germany’s Next Topmodel" 2022? Ab Frühjahr 2022 auf ProSieben.

