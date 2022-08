Blähbauch? Warum das passiert und was man dagegen tun kann

Du leidest öfter unter einem aufgeblähten Bauch und bist gerade jetzt im Sommer total genervt davon? So ein Blähbauch lässt sich am Strand und auch in kurzen oder engen Sommerklamotten meistens nur schwer verstecken. Zudem verursacht ein Blähbauch bei vielen Menschen auch noch fiese Schmerzen und dadurch miese Laune, selbst an schönen Sommertagen. Wir erklären dir, was du gegen einen Blähbauch tun kannst und welche Lebensmittel du lieber NICHT essen solltest...