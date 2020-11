Was für eine Überraschung gleich in Folge 1 von "The Masked Singer" Staffel 3: Das weibliche Erdmännchen trat nicht allein auf, sondern hatte kurzerhand einen Partner mitgebracht. Seit diesem Highlight-Moment, der wohl für immer in die Geschichte von "The Masked Singer" eingehen wird, haben Frau und Herr Erdmann das Publikum jede Woche aufs Neue verzaubert. Wir haben noch einmal gesammelt, welche Lieder das süße Pärchen bisher auf die Bühne gebracht hat. Das waren die Duette der Erdmännchen.

Die Erdmännchen in Folge 1: "Hungry Eyes" von Eric Carmen und "Time Of My Life" von Bill Medley und Jennifer Warnes

Die Erdmännchen in Folge 2: "A Whole New World" von Zayn und Zhavia Ward

Die Erdmännchen in Folge 3: "Pretty Woman" von Roy Orbison

Die Erdmännchen in Folge 4: "I Want To Break Free" von Queen

Die Erdmännchen in Folge 5: "Breaking Me" von Topic

Die Erdmännchen in Folge 5: "Señorita" von Shawn Mendes & Camila Cabello

Nun wird es doppelt spannend: Welchen Song werden die Erdmännchen im Finale von "The Masked Singer" singen? Und wer wird sich bei der großen Final-Enthüllung unter den Masken offenbaren? Die Indizien und Hinweise deuten auf verschiedene Promi-Paare hin, die #MaskedSinger-Community hat einen heißen Top-Tipp.

Wer die Erdmännchen wirklich sind, erfährst du am 24. November 2020, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und im Livestream sowie bei Joyn. Begleitet wird auch die sechste Folge der dritten Staffel wiederum vom Liveticker.

