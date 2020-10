Als bunt-glitzerndes Chamäleon beeindruckte er in Staffel 2 auf der Bühne mit Songs wie "Blame it on the Boogie" und "Bella Ciao" - nun ist Dieter Hallervorden zurück bei "The Masked Singer". Der Schauspieler nimmt als erster Gast im Rateteam an der Seite von Bülent Ceylan und Sonja Zietlow Platz und versucht, den Promis unter den Masken auf die Schliche zu kommen.