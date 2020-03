Wer ist der Hase?

"Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts… und wenn ich etwas wüsste, würde ich nicht sagen, was ich weiß." So oder so ähnlich würde wohl die Antwort des Hasen lauten, würde man ihn nach seiner wahren Identität unter der Maske befragen. Und so bleibt den Zuschauern nur zu raten, wer unter den süßen Löffelohren steckt.

Naheliegend wäre als Hase vielleicht die Fack-ju-Göhte-Darstellerin Jella Haase. Ihre Statur und sogar ihr Name würden schließlich perfekt zum Outfit passen. Das glaubt auch über 19 Prozent der Community. Noch mehr Stimmen, nämlich fast 25 Prozent, hat aktuell allerdings die ehemalige Dschungelkönigin Evelyn Burdecki.

Ebenfalls noch gut im Hasenrennen liegt mit knapp 15 Prozent die quirlige Moderatorin Enie van de Meiklokjes. Ihre normale Alltagskleidung ist rein farblich ja kaum vom Hasenkostüm zu unterscheiden. Zudem liegen noch Jasmin Wagner und Lena Meyer-Landrut im erweiterten Favoritenkreis der #TMS-Community.

Werde Teil des Rateteams – Wer steckt hinter der Maske des Hasen?

Du glaubst zu wissen, welcher Promi sich hinter dem Hasen verbirgt? Dann unterstütze aktiv unser Rateteam und wähle den Star, den du hinter der jeweiligen Maske vermutest. Mitmachen kannst du entweder online unter themaskedsinger.de oder in der ProSieben-App für iOS und Android.

Achtung! Wer die ProSieben-App bereits auf seinem Smartphone hat, muss sie bitte vor dem Mitraten einmal updaten, um die Voting-Funktion freizuschalten.

Den rosa Hasen und die anderen Masken siehst du ab 10. März um 20:15 Uhr wöchentlich dienstags auf ProSieben bei "The Masked Singer".