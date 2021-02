"The Masked Singer" 2021 im Livestream

Dienstags ist #MaskedSinger-Zeit! Ab dem Sendestart am Dienstag, 16. Februar 2021, um 20:15 Uhr läuft das beste, verrückteste TV-Rätsel des Jahres immer dienstags zur Primetime live auf ProSieben und auf Joyn.

Du bist noch unterwegs oder dein TV-Gerät ist zu dieser Zeit immer besetzt? Kein Problem, es gibt eine Lösung für dich! Der Livestream bringt dich auch ohne Fernseher immer auf den neuesten Stand.

>>> Zum Livestream <<<

Das passiert in Folge 1 von "The Masked Singer"

Die neuen Masken können es kaum noch erwarten. In weniger als einer Woche geht es für sie endlich auf die große #MaskedSinger-Bühne im Kölner Studio, wo sie die Zuschauer mit ihren Performances überzeugen wollen. Moderator Matthias Opdenhövel wird auch in Staffel 4 durch die Liveshows führen. Sei gespannt, welche Überraschungen Folge 1 hervorbringt und lass dich schon jetzt in die Welt der Masken entführen.

Das könnte dich auch interessieren: