"The Masked Singer" 2021: Alle Masken im Überblick

Plüschig oder funkelnd, pelzig oder muskulös - jede Maske von "The Masked Singer" 2021 ist einzigartig und hat ihren ganz eigenen Charme. Ob Pirat, Paradiesvogel oder Raubkatze, hier erfährst du mehr über alle Kostüme der 4. Staffel.

Update vom 23. April 2023: Und eine weitere spektakuläre Enthüllung bei "The Masked Singer" 2023: Anna Loos ist das Seepferdchen. Die Enthüllung von Anna Loos als Seepferdchen gibt es im Clip.

Update vom 22. April 2023:

Nun stehen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 8 von "The Masked Singer" fest. Wir haben die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken. Im Rennen sind noch Diamantula, der Toast, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel und der Schuhschnabel. So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen. Enthüllt wurden das Känguru, der Waschbär und der Pilz.

Mit der Ego-Perspektive gibt es eine wichtige Neuerung bei Staffel 8 von "The Masked Singer". Und: So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen.

Wir zeigen: Wer ist raus bei "The Masked Singer" - und wer ist noch dabei? In Folge 1 wurde das Känguru enthüllt. Der Clip zeigt die Känguru-Enthüllung.

Das sind die heißesten Spekulationen der Zuschauer:innen zu den Promis unter den Masken bei "The Masked Singer" 2021.

In Folge 3 wurde eine weitere Maske enttarnt: Das Stinktier ist Peter Kraus. Diese Indizien hätten dir dabei geholfen, Peter Kraus als Stinktier zu enttarnen.

In Folge 2 wurde der Hammerhai als zweite Maske enttarnt - der Hammerhai bei "The Masked Singer" 2021 war Pierre Littbarski.

Im Clip: Der Hammerhai ist Pierre Littbarski.

Nun wurde die erste Maske in Staffel 5 enthüllt: Jens Riewa ist die Chili bei "The Masked Singer". Du findest natürlich auch wieder einen Überblick, wer bei Staffel 5 von "The Masked Singer" raus ist.

Wer ist der Mops? Das Stinktier? Der Tiger? Die Heldin? Der Teddy? Das Axolotl? Der Phönix? Der Hammerhai? Mülli Müller? Die Raupe? Du findest auch einen Überblick über alle Masken in Staffel 5 von "The Masked Singer" 2021.

Am 16. Februar 2021 um 20:15 Uhr startete die vierte Staffel von "The Masked Singer" live auf ProSieben. Ganz Deutschland ist im Ratefieber – welche Stars stecken unter den Masken? Im Mittelpunkt der Show stehen natürlich auch diesmal die detailverliebten, bezaubernden Kostüme. Welche Masken sind 2021 mit dabei?

Im Clip: Alle neuen Kostüme im Überblick

The Masked Dancer: Wer steckt unter den Masken?

Welche Promis stecken unter den Masken bei The Masked Dancer? Wer ist der Affe? Wer ist der Buntstift? Wer ist die Maus? Wer ist das Zottel? Wer ist Maximum Power? Wir haben zusammengefasst, wer bei The Masked Singer raus ist und welche Enthüllungen es bisher gab.

"The Masked Singer" 2021: Alle Masken im Überblick

Yeah! Alle Masken der vierten Staffel wurden verkündet. Mit dabei sind: Der Monstronaut, das Einhorn, der Dinosaurier, das Quokka, der Stier, der Flamingo, das Küken, die Schildkröte und der Leopard. Bereits ausgeschieden sind das Einhorn und das Schwein.

Während der Monstronaut als Kind des Monsterchens und des Astronauten vermutlich bereits in der #MaskedSinger-Welt aufgewachsen ist, ist der Flamingo von einem weit entfernten Paradies angeflogen, der Dinosaurier mit seinem Aufzieh-Schlüssel stammt aus einer anderen Zeit und die Schildkröte will sich in ein neues Abenteuer stürzen und im Piraten-Look verrückte Performances abliefern. Was das Rateteam dieser Staffel dazu sagen wird?

Im Clip: Die ersten drei Masken

Nun stehen auch Start und Sendezeiten von Staffel 6 von "The Masked Singer" fest, die im Frühjahr 2022 startet. Und wir haben schon die wichtigsten Informationen zu Staffel 6 von "The Masked Singer" 2022. Auch zu Staffel 6 gibt es bereits Spekulationen: Wer ist die Möwe bei TMS? Wer ist das Zebra bei "The Masked Singer"? Wer ist der Seestern? Wer ist der Dornteufel? Wer ist der Gorilla? Wer ist der Koala? Wer ist der Ork? Wer ist der Brilli? Wer ist Galax'sis? Wer ist die Discokugel? Und wer ist raus bei "The Masked Singer" 2022?

Das sind alle Kostüme – klicke einfach auf den Namen, um gleich mehr über die Maske zu erfahren.

Auch im Ratefieber? Wenn du dich am Rätselraten rund um die Identität der Promis beteiligen willst, kannst du in der ProSieben-App deine Rate-Tipps abgeben. Beispielsweise vermutet die Community einen ganz bestimmten Moderator hinter dem Monstronauten. Oder du schwelgst in Erinnerungen und schaust dir die Masken der dritten Staffel an.

"The Masked Singer" 2021 umfasst insgesamt sechs Folgen, die du jeweils dienstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn verfolgen kannst. Hier bekommst du die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick. Nach der Ausstrahlung im TV kannst du die ganze Folge auf Joyn kostenlos ansehen.

Schon gewusst? Das Rateteam besteht in der Frühjahrsstaffel aus den beiden festen Mitgliedern Ruth Moschner und Rea Garvey. Die beiden werden bei ihren Tipps und Spekulationen in jeder Folge von einem anderen prominenten Rategast unterstützt.

Auch bei Promiboom findest Du aktuelle News zu Staffel 6 von "The Masked Singer", du erfährst, welche Promis unter welchen Masken stecken. Wer ist die Möwe? Das Zebra? Der Dornteufel? Der Seestern? Der Gorilla? Der Koala? Der Ork? Der Brilli? GALAX'SIS? In Folge 1 fehlt Moderator Matthias Opdenhövel. Das ist das Rateteam bei Steffel 6 von The Masked Singer 2022. Und das sind alle Masken in Staffel 6. Außerdem erfährst Du, welche Masken enthüllt wurden und wer bei The Masked Singer 2022 raus ist.

Mehr Informationen findest du auch im red. Spezial zu "The Masked Singer" 2021.

