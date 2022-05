Ob als Musiker, Podcaster, Schauspieler oder Moderator, Olli Schulz ist ein wahres Allround-Talent. Eine Quizshow hat der Hamburger bislang allerdings nicht präsentiert.

WSMDS: Olli Schulz als Quizmaster?

Erste Bekanntheit erlangte Olli Schulz mit einer musikalischen Radiokolumne und als Frontmann der Band Olli Schulz und der Hund Marie. Ab 2011 war er dann – mitunter auch als sein Alter Ego Charles Schulzkowski – regelmäßiger Sidekick in verschiedenen Formaten von und mit Joko und Klaas.

Danach blieb seine Karriere bis heute äußerst abwechslungsreich: Olli Schulz veröffentlichte mehrere Platten als Singer-Songwriter, spielte in verschiedenen Fernsehserien und Kinofilmen mit (u.a. "Bibi & Tina – Voll verhext", "Der Tatortreiniger") und moderierte dokumentarische TV-Formate wie "Schulz in the Box".

Seine gemeinsame Sendung mit Moderator und Satiriker Jan Böhmermann, "Fest & Flauschig", ist einer der meist gehörten Podcasts Deutschlands.

2022 fordert Olli nun seinen langjährigen Kollegen Joko heraus, um dessen Job zu übernehmen.

Die wichtigsten Fakten zu Olli Schulz

Name: Oliver Marc Schulz

Geburtstag: 15.10.1973

Geburtsort: Hamburg

Alter: 48

Die Discographie von Olli Scholz

2009: "Es brennt so schön"

2012: "SOS – Save Olli Schulz"

2015: "Feelings aus der Asche"

2018: "Scheiß Leben, gut erzählt"

TV-Sendungen, Filme und Serien mit Olli Schulz