Das könnte dich auch interessieren:

Wer stiehlt mir das Cover?

Wer dachte, die Spannung bei "Wer stiehlt mir die Show?" könnte nicht mehr gesteigert werden, hat sich geirrt. Denn im großen Show-Finale geht es nicht nur um eine Sendung, sondern um langlebigen Ruhm. Denn die oder der Gewinner:in der 6. und letzten Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" ziert das Cover vom "Witzigen Rätsel-Karussell" , der eigens für die Show aufgelegten Rätselzeitschrift. Im Finale der letzten Staffel gewann Schauspieler Elyas M'Barek gegen Palina Rojinski und konnte sich den Titel "Erster 'Wer stiehlt mir die Show?' Staffel-Sieger" sichern.

Im Clip: Finale: Wer kommt auf das Rätselheft-Cover?

Das neue Magazin wird ab Mittwoch, den 18. August 2021 in Deutschland, Österreich und der Schweiz überall, wo es Zeitschriften und Zeitungen gibt, käuflich erhältlich sein. Mithilfe des "Witzigen Rätsel-Karussells" kannst du dich also testen und herausfinden, ob auch du das Zeug zum/zur Wildcard-Kandidat:in hast. Das “Witzige Rätsel-Karussell“ wird einen Tag nach ab Mittwoch, den 18. August 2021 in Deutschland, Österreich und der Schweiz überall, wo es Zeitschriften und Zeitungen gibt, käuflich erhältlich sein.

"Wer stiehlt mir die Show?" – Dienstag, 17. August 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.