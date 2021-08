In Folge 5 konnte sich Wildcard-Kandidat Nico erst gegen Teddy Teclebrhan und auch gegen Bastian Pastewka durchsetzen. Fürs Finale hat es am Ende trotzdem nicht gereicht. In der finalen Show der diesjährigen "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffel will Kandidatin Steffi jetzt alles geben.

Steckbrief: Wildcard-Kandidatin Steffi

Name: Steffi

Alter: 27

Wohnort: Oberhof

Beruf: Angehende Raumfahrttechnikerin

Besondere Fähigkeiten: schauspielerische Fähigkeiten im rechten Arm

Wenn Steffi gewinnen sollte, weiß sie schon genau, wie sie sich auf dem Cover von "Das Witzige Rätsel-Karussell" ablichten lassen will. Bis dahin muss sie aber erst an ihren Mitstreiter:innen Teddy Teclebrhan, Bastian Pastewka, Palina Rojinski und natürlich Joko Winterscheidt vorbei, der die Sendung moderieren wird. Wie sich Steffi schlagen wird, erfährst du morgen Abend in Folge 6 von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 2 - 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream.

