Ihre Vorgeschichte ist explosiv, jetzt kracht es noch einmal richtig: In der zweiten Folge von "Beauty & The Nerd" 2024 geht der Beef zwischen Kim Virginia und Linda Nobat in die nächste Runde. Spoiler: Das hat die Reality-Welt noch nicht gesehen!

Der nächste Streit steht bevor

Als der Cast der diesjährigen Staffel von "Beauty & The Nerd" verkündet wurde, stand fest: Mit Kim Virginia Hartung und Linda Nobat werden zwei Beautys für ordentlich Krach sorgen.

Und wir werden wahrlich nicht enttäuscht! Schon beim ersten Aufeinandertreffen der Beautys in der neuen Traumvilla auf Ko Samui kommen sich die Reality-Sternchen direkt in die perfekt gemachten Haare. Kein Wunder, schließlich eint die beiden eine explosive Vorgeschichte, die nun bei "Beauty & The Nerd" ihre Fortsetzung findet.

Das erste Aufeinandertreffen von Linda und Kim bei "Beauty & The Nerd"

Achtung, Spoiler! Kim und Linda rasten völlig aus

Auch in der ersten Folge kommt es zwischen Kim und Linda zu Zickereien. Nach der Zimmer-Verteilung werden erste Allianzen geschmiedet, um sich strategisch möglichst lange im Spiel zu halten.

Der Beauty-Krach gipfelt allerdings erneut in der nächsten Folge. Wie die Vorschau verrät, verlieren Kim und Linda komplett die Beherrschung und gehen aufeinander los - vulgäre Ausdrücke inklusive. Kim solle ihre "Fresse" halten und wird von Linda als "dirty ass b*tch" tituliert.

Was der Auslöser für ihren krassen Beef ist, erfährst du in der zweiten Folge von "Beauty & The Nerd" 2024: diesen Donnerstag, 22. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Du willst nicht warten? Dann kannst du jetzt schon die explosive Folge streamen!

