"Beauty & The Nerd" 2024: Jetzt fliegen die Fetzen! Christin Okpara flippt völlig aus

Schon zum Auftakt der neuen Staffel "Beauty & The Nerd" geht es richtig zur Sache. Die Beautys und Nerds finden sich zusammen und deren unterschiedlichen Welten prallen aufeinander. Doch eine Beauty fällt besonders aus der Rolle - und legt sich prompt mit allen an.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Beauty Christin macht sich in der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" von Anfang an durch ihre Ausraster unbeliebt.

In Folge 1 fliegen bereits die Fetzen! Christin rastet komplett aus und legt sich mit allen an. Doch was ist der Grund für ihren heftigen Temperamentsausbruch ?

Mehr über Krawall-Beauty Christin erfährst du auf ihrer Porträt-Seite. Zu den Beautys und Nerds der 5. Staffel geht's dort lang.

Anzeige

Anzeige

Die Reality-Zicke ist zurück!

Moment mal, die kenne ich doch! Hast du dir das auch gerade gedacht? In der Tat ist Christin Okpara keine Unbekannte in der Welt der Reality-Shows.

Bekannt wurde die Neu-Beauty durch die Teilnahme am Dating-Format "Are You The One?" 2021. Im selben Jahr sammelte sie noch mehr Erfahrungen als Reality-Darstellerin, 2023 folgte mit "Das große Promi-Büßen" ihre nächste große Show.

Anzeige

Anzeige

Schon damals war Christin längst für ihre aufbrausende Art und ihr respektloses Verhalten gegenüber anderen Kandidaten und Kandidatinnen bekannt. Sie wirft mit Ausdrücken um sich, wird schnell aggressiv und ist stets im Angriffsmodus.

Dass sie als angehende Sozialpädagogin eigentlich eine Vorbildfunktion einnehmen sollte, scheint sie bei ihren Wutausbrüchen komplett zu vergessen.

"Ich will niemanden mehr beleidigen!" Das hatte sich die Schönheit mit der Zahnspange eigentlich vor ihrer Teilnahme an "Beauty & The Nerd" fest vorgenommen. Ihre kurze Zündschnur hat ihr aber relativ schnell einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Christin platzt der Kragen

Krawall-Beauty Christin hat Temperament - und das bekommen auch die anderen in der "Beauty & The Nerd"-Villa zu spüren. © ProSieben

Denn kaum die Traumvilla auf Ko Samui bezogen, zeigt Christin: Mit ihr ist nicht gut Kirschen essen! Von Anfang an ist die 28-Jährige auf Krawall gebürstet und macht sich mit ihrem ungezügelten Temperament in der "Beauty & The Nerd"-Villa nicht gerade beliebt bei ihren Mitstreiter:innen.

Bei der Nominierung für das Exit-Quiz platzt ihr schließlich endgültig der Kragen. Denn der Beauty passt es so gar nicht, dass sie und Nerd-Partner Daniel Stimmen von den anderen Teams erhalten. Die Situation eskaliert! Christin teilt gegen jede:n aus und verscherzt es sich mit so gut wie allen Kandidaten und Kandidatinnen.

Beauty-Mitstreiterin Linda hat endgültig die Nase voll und macht Christin eine mehr als deutliche Ansage.

Weißt du was? Du hast es heute Abend so mit mir verkackt. Ich mach dich richtig fertig! Linda zu Christin

Auch Beauty Nelly ist genervt von Christins Art und hat die Zahnspangen-Zicke und ihren Nerd Daniel aufgrund ihres Auftretens nominiert. "Wie du schon reagierst, zeigt mir: Das ist respektloses Verhalten!", erklärt die brünette Influencerin.

Das sind diese Messer, die von hinten kommen, womit du gar nicht rechnest. Aber dann klatsch ich die verbal weg! Christin fassunglos

Anzeige

Anzeige

Exit-Quittung für Christin und Daniel

Am Ende ist es kaum verwunderlich, dass die Krawall-Beauty und ihr Nerd von den meisten Teams für die Exit-Challenge nominiert werden. In der muss das ungleiche Paar gegen Shelly und Sam antreten und um den Verbleib in der "Beauty & The Nerd"-Villa kämpfen.

Wer das Duell für sich entscheiden kann und welches Paar als erstes die Koffer packen muss, kannst du hier nachlesen.

Update vom 19.08.2024: Im Nachgang sind beim Screening-Event, das gleichzeitig das erste große Wiedersehen war, bei den Beautys ganz schön die Fetzen geflogen. Mitten drin: Kim Virginia und Christin Okpara.

Mehr von "Beauty & The Nerd"

Keine News, Folgen oder Updates verpassen!

Alle spannenden Themen zu "Beauty & The Nerd" in diesem Sommer.

Anzeige

Heiße "Beauty & The Nerd"-News

Was ist diese Woche bei "Beauty & The Nerd" passiert - wer ist raus, wer darf bleiben? Und vor allem: Wer hat sich mit wem angelegt? Unsere Top-News verraten es dir!

"Beauty & The Nerd" siehst du ab 15. August jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.