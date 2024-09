"Beauty & The Nerd" 2024: Spoiler-Alarm! Das hat Thomas Rath mit den Nerds optisch vor

Es ist das Highlight einer jeden "Beauty & The Nerd"-Staffel: das große Umstyling der Nerds. Wer sich in diesem Jahr über ein komplettes Makeover freuen darf, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Das große Nerd-Umstyling mit Mode-Experte Thomas Rath steht ab Folge 4 an.

Neue Staffel, neue Looks

Jedes Jahr aus Neue gleicht das große Umstyling bei "Beauty & The Nerd" einer Zauberveranstaltung. Unter der kreativen Führung von Thomas Rath werden aus schüchternen Nerds in Nullkommanichts stylishe Beautys. Für den erfahrenen Fashion-Designer ist das Nerd-Makeover "immer eine große Herzensangelegenheit", wie er betont.

Das Umstyling bei 'Beauty & The Nerd' finde ich so was von spannend - von der ersten Staffel an: Zu sehen, was aus Nerds werden kann, die von Mode überhaupt keine Ahnung haben. Thomas Rath

Mit dem Umstyling beginnt für die Kandidat:innen ein aufregendes neues Kapitel. Doch auch die Beautys haben Grund zur Freude: Ihre Nerds erfahren durch Thomas Rath eine komplette Style-Runderneuerung.

Der Fashion-Experte weiß: Für die Nerds ist das Umstyling "etwas ganz Wichtiges". Schließlich verhilft ein guter Look auch zu mehr Selbstbewusstsein. "Das kitzel ich so ein bisschen aus denen raus", erklärt Rath.

Diese Nerds erwartet ein Umstyling

In der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" geht es ab Folge 4 den Nerd-Looks an den Kragen: Neben Bastel-Fee Joelle dürfen sich Film-Enthusiast Kilian, IT-Crack Collin sowie Marine-Fan Sam über ein Makeover freuen.

Doch welche krassen Verwandlungen werden die Nerds mithilfe von Thomas Rath vollziehen? Im Umstyling-Interview gibt der Fashion-Experte erste Details dazu preis.

Thomas Rath: Joelle muss "ein natürlicher Typ" bleiben

Joelle vor ihrem Umstyling: Wie wird sich die Bastel-Nerdin optisch verändern? © Seven.One/Benjamin Kis

Mit ihrer offenen und sympathischen Art hat Bastel-Fan Joelle nicht nur das Herz von Thomas Rath erobert. Dass sie auch bei den anderen Nerds so gut ankomme, könne der Modemacher mehr als verstehen.

Ihren Look beschreibt der Fashion-Experte als sportlich und modern. Der Style? Hip-Hop, Oversized, Baggy. Trotzdem legt die 21-Jährige großen Wert auf feminine Akzente: Lila-Töne, außergewöhnlich gefärbte Haare und dezente Accessoires. Gerade dieser Kontrast sei das Spannende an Joelle, wie Rath verrät.

Sie ist eigentlich das kleine Mädchen, möchte aber auf gar keinen Fall erwachsen aussehen, will aber auch supersportlich sein. Thomas Rath über Joelles Look

Für den Designer steht jedenfalls fest: Joelles "natürlicher Typ" muss bleiben! Die 21-Jährige habe "ein ganz hübsches, cleanes Gesicht", das es lediglich zu pflegen gilt. Dafür brauche es nicht mehr als ein dezentes Make-up und Mascara, um die Wimpern in Szene zu setzen.

Von "Deadpool" zu Johnny Depp: Kilian soll cool und edgy aussehen

Welches Makeover plant Thomas Rath für Film-Nerd Kilian? © Seven.One / Benjamin Kis

In seinem körperbetonten "Deadpool"-Outfit hinterlässt Kilian auch bei Thomas Rath mächtig Eindruck. Allerdings erfährt der Designer im persönlichen Gespräch mit dem Film-Nerd: Enge Klamotten sind eigentlich gar nicht sein Ding.

Kilian will ein bisschen lockerer gestylt rumlaufen. Thomas Rath

Konkret könnte sich der Modeschöpfer bei Kilian einen coolen, edgy Look à la Johnny Depp vorstellen. Ohrringe, Ringe, Bandanas: Das gefalle dem Film-Nerd total, ist sich Rath sicher.

Außerdem wolle der Designer Kilians "unglaublich schöne Augen" noch stärker zur Geltung bringen und seine Haare bändigen. Rath hat keine Zweifel: Das Umstyling werde dem 23-Jährigen "viel mehr Selbstbewusstsein geben".

Thomas Rath plant einen "Beauty-Effekt" für Collin

Auch er darf sich über ein Umstyling in Staffel 5 freuen: IT-Nerd Collin. © Seven.One/Benjamin Kis

So selbstsicher sich Collin in der Staffel präsentiert, so unsicher ist er in Sachen Mode. Gut, dass Thomas Rath zur Stelle ist und sich auch der größten Style-Herausforderung bei "Beauty & The Nerd" stellt.

Collins Look beschreibt der Designer als lässig und modern. Die Lieblingsfarbe des empathischen Kölners: Schwarz. Die will ihm Rath allerdings nicht nehmen. Im Gegenteil: "Wenn wir uns dem Gesicht widmen und alles rausholen bei ihm, […] dann kann Schwarz auch wieder gut aussehen", macht der Schönmacher deutlich.

Collin ist wie ein kleiner Diamant, den wir jetzt polieren. Thomas Rath

Für Collins geplanten "Beauty-Effekt" wolle Rath seine hellen Augen stärker betonen und die Haare in Form bringen. An einen neuen Farbanstrich denkt der Designer aber keinesfalls. Das Platinblond sei "eine Sensation", betont Rath.

Casual und classy: Dieser Look blüht Schiffs-Nerd Sam

Thomas Rath hat mit dem Mainzer styletechnisch einiges vor. © Seven.One/Benjamin Kis

Den letzten Style-Feinschliff soll auch Sam bekommen. Mit seinem versteckten Humor habe der Marine-Fan bereits eine "Super-Reise" bei "Beauty & The Nerd" hingelegt, wie Thomas Rath findet. Diese soll nun durch ein großes Makeover komplettiert werden.

Was seinen Style anbelangt, verkörpere Sam eine gewisse Art von Eleganz und Klassik. "Auch von seinem Gesicht, von seiner Physionomie her", erklärt der Designer. Für ihn steht fest:

Sam ist genau der perfekte Typ für diesen casual, classy Look. Thomas Rath

Welche optische Transformationen Sam und die anderen Makeover-Kandidat:innen vollziehen, siehst du nächsten Donnerstag, 5. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Du willst nicht warten? Die erste Umstyling-Folge der neuen Staffel kannst du schon jetzt vorab bei Joyn PLUS+ streamen.

