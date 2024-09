"Beauty & The Nerd" 2024: Die Wahrheit tut weh! Ehrliche Fragen sorgen für Zündstoff am Esstisch

Von Etikette keine Spur!

Kim Virginia legt sich mit Salvatore an: "Voll der Macho-Chauvi"

Schon beim Einzug in die "Beauty & The Nerd"-Villa sind Salvatore und Kim Virginia aneinandergeraten. In Folge 3 geht der Zoff in die nächste Runde. Der Auslöser? Das machohafte Frauenbild von Beauty-Mann Salvatore.