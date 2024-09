In Folge 4 von "Beauty & The Nerd" bricht Babu in Tränen aus, als sie sich von ihrem Nerd Kilian im Stich gelassen fühlt. Während der Team-Challenge, in der die Beauty einen drastischen Haarschnitt in Kauf nimmt, empfindet sie Kilians Verhalten als respektlos und unprofessionell. Der Streit eskaliert.

Das Wichtigste in Kürze Die 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" läuft seit 15. August auf ProSieben und auf Joyn.

Acht ungleiche Teams finden zusammen und müssen gemeinsam auf Ko Samui Challenges bestehen. Eines davon bilden Film-Nerd Kilian und Beauty Babu.

In Folge 4 eskaliert die Situation, als Babu nach einem dramatischen Haarschnitt Kilian respektloses Verhalten vorwirft. Es folgen Tränen und ein hitziger Streit in der Villa.

Welche Beautys und Nerds sind in Staffel 5 noch dabei? Zu den Kandidatinnen und Kandidaten geht's hier lang.

Team-Challenge mit Spannungen

In der vierten Folge von "Beauty & The Nerd" wird die Stimmung zwischen Beauty Babu und ihrem Nerd Kilian auf eine harte Probe gestellt. Bei der Team-Challenge müssen die Teilnehmer:innen einander unterstützen, doch Babu findet sich in einer unangenehmen Situation wieder, als sie bereit ist, einen Teil ihrer Haare abzuschneiden, um im Wettbewerb voranzukommen.

Babu ist enttäuscht: "Ich gebe alles, und ihr macht Spielchen!"

Nach dem Haarschnitt, bei dem Babu die Hälfte ihrer Haare opfert, brodelt es in ihr. Ihre Enttäuschung richtet sich besonders gegen Kilian, dessen Verhalten für sie respektloses ist.

Während der Aufgabe, bei der die abgeschnittenen Haare gewogen werden, stehen Kilian und seine Flamme Joelle Wand an Wand und machen sich einen Spaß daraus, immer wieder gegen die Wand zu klopfen. Babu ist genervt und konfrontiert Kilian direkt: "Kilian, ich seh das."

Ihre Frustration wächst, als sie das Gefühl hat, nicht ernst genommen zu werden und ihre Anstrengungen nicht gewürdigt werden: "Ganz ehrlich, ich schneid meine 1000-Euro-Haare ab, und ihr klopft die ganze Zeit gegen die Wand, und nehmt das Spiel nicht ernst. Was ist das?", wettert Babu. Ihre Emotionen kochen über: "Ich stecke meine ganze Energie in diesen Nerd, und er macht hier nur Spielchen, das fuckt ab."

Auch Beauty Linda mischt sich ein und äußert ihren Unmut:

Das ist etwas, was mir hier oft unter den Nerds recht auffällt: mangelndes Taktgefühl. Linda

Die Eskalation: Babu weint, und Kilian ist sprachlos

In der Villa eskaliert die Situation weiter. Babu weint und spricht über ihren Frust bei den anderen Beautys: "Ich fühl mich einfach verarscht." Währenddessen spricht Kilian mit Joelle über den Vorfall. Diese zeigt für Babu Verständnis, während Kilian die Situation als nicht besonders dramatisch einschätzt. Nerd-Kollege Sam rät, Babu etwas Zeit zu geben, um sich zu beruhigen: "Gib ihr ihre Zeit. Das wird schon wieder."

Kilian will im "Deadpool"-Look überzeugen

Wie heißt es so schön: Der erste Eindruck zählt! Das dachte sich auch Film-Nerd Kilian beim ersten Aufeinandertreffen mit den Beautys, die er im hautengen "Deadpool"-Kostüm begrüßt.

Und sein Superhelden-Look ist Programm: Schließlich ist der 23-Jährige schon in über 100 Kinofilmen gewesen und kennt sich in der Filmszene bestens aus. Allerdings fehlt dem Einzelgänger zu seinem persönlichen Glück noch die richtige (Kino-)Begleitung. "Ich bin nicht so einer, der gern in Clubs oder Bars geht - oder an der Bushaltestelle sagt: 'Hey du, wollen wir Freunde sein?', offenbart der Saarbrücker.

Das soll sich durch "Beauty & The Nerd" ein für alle Mal ändern. Doch welche Schönheit wird dem Film-Nerd dabei helfen, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen?

Film-Nerd Kilian korbt Friseurmeisterin Shelly

"Ich will dich gerne haben", zeigt Kosmetikerin Babu direkt ihre Bereitschaft, mit Kilian ein Team zu bilden. Ihr schließt sich Friseurmeisterin Shelly an, die ebenfalls Interesse an einer Beauty-Nerd-Allianz bekundet. Der 23-Jährige würde nämlich genau in ihr Nerd-Beute-Schema passen: blond, klein und pummelig.

So ist es an Kilian, mit wem er gemeinsam das nerdig-schöne Sommerabenteuer "Beauty & The Nerd" bestreiten will. Seine Wahl fällt schließlich auf Babu, Shelly bekommt von dem Film-Nerd einen Korb - sehr zu ihrem Missfallen.

Der hat mich gekorbt, komm ich gar nicht drauf klar. Ich wurde noch nie von einem Mann gekorbt - und der hat mich einfach gekorbt. Shelly fassungslos über Kilians Entscheidung

Ob Kilian mit Babu die bessere Wahl getroffen hat? Werden sie als Dream-Team im gemeinsamen Kampf um 50.000 Euro die anderen ausstechen - oder bitterlich versagen?

