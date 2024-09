In Folge 4 von "Beauty & The Nerd" müssen die Teams in einer Challenge ihre Grenzen austesten. Besonders Beauty Babu zeigt beeindruckenden Einsatz und schneidet sich ihre teuren Haar-Extensions ab. Doch die Aufgabe bringt nicht nur Punkte, sondern auch Tränen und Spannungen im Team.

Das Wichtigste in Kürze In Folge 4 von "Beauty & The Nerd" sorgt Beauty Babu für einen Schock-Moment , als sie sich ihre teuren Haar-Extensions abschneidet, um einen Punkt für ihr Team zu gewinnen.

Team-Challenge in Folge 4: Wer opfert sich für den Sieg?

Nach einer entspannten Pool-Party fühlen sich die Kandidat:innen von "Beauty & The Nerd" sicher, doch die Ruhe trügt. Die Teams müssen in der Multi-Challenge "Mein Team kann" beweisen, wie weit sie füreinander gehen. Hier ist Schmerzfreiheit gefragt, denn das Team mit den meisten Punkten nach sechs Spielen gewinnt - bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage.

Spiel 1: Haare ab! Babus Extensions radikal gekürzt

Die erste Runde bringt direkt eine schmerzhafte Herausforderung: Welche Beauty ist bereit, sich am meisten Haare abzuschneiden? Während Linda sich schützend vor ihre echten, selten wachsenden Haare stellt und Kim Virginia nur blufft, traut sich Babu ans Eingemachte: Sie und ihr Nerd-Partner Kilian entscheiden sich, Babus 1000-Euro-Extensions abzuschneiden - und das auf Schulterhöhe.

Doch Kilian setzt falsch an und schneidet versehentlich mehr ab, als geplant. Babu ist entsetzt:

Oh Gott, das ist viel zu hoch. Das ist so kurz. Babu

Tränen fließen, während Kilian versucht, sie zu trösten: "Es tut mir so leid." Trotz des emotionalen Moments zahlt sich ihr Opfer aus: Mit 75,57 Gramm abgeschnittenem Haar sichern sie sich den Punkt in dieser Runde. Ein teurer Erfolg für das Team.

Spannungen im Team

Doch die Freude währt nicht lange. Während des Wiegens in der ersten Aufgabe stehen Kilian und Nerdin Joelle Wand an Wand und klopfen spielerisch gegeneinander. Babu ist sichtlich genervt von Kilians Verhalten und sagt: "Kilian, ich seh das." Die Anspannung zwischen den beiden ist spürbar und wirft einen Schatten auf das Team-Klima.

Spiel 2: Schmerz-Grenze im Gesicht

In der zweiten Runde müssen die Nerds ihre Schmerzgrenze unter Beweis stellen: Wer kann die meisten Wäscheklammern im Gesicht aushalten? Hier zeigt Collin beeindruckende Leidensfähigkeit und bringt 50 Klammern unter. Damit holen er und Kim Virginia den ersten Punkt für ihr Team und ziehen mit Kilian und Babu gleich.

Spiel 3: Gegrillte Skorpione

In Runde 3 wird es ekelhaft: Die Beautys sollen gegrillte Skorpione essen. Die Frage lautet: Wie viele Skorpione schafft jede Beauty in drei Minuten? Kim Virginia setzt hoch an und behauptet, elf Stück essen zu können. Doch die Realität sieht anders aus: Sie schafft es nicht, ihre Ansage zu erfüllen, und dadurch gewinnen alle anderen Teams einen Punkt.

Kim Virginia soll elf Skorpione verspeisen. © ProSieben

Spiel 4: Ballon-Power

Die vierte Runde testet die Lungen-Kapazität der Beautys. Wer schafft es, einen Luftballon am schnellsten zum Platzen zu bringen? Hier siegt Salvatore mit seiner Ausdauer und sichert seinem Team den Punkt.

Spiel 5: Hochstapler-Challenge

In der fünften Runde geht es um Geschicklichkeit: Die Nerds müssen so viele Würfel wie möglich in einer Minute mit Essstäbchen stapeln. Linda und Pierre behaupten, sie könnten sieben Würfel stapeln. Doch die Aufgabe erweist sich schwieriger als gedacht, und sie scheitern. Somit erhalten alle anderen Teams einen Punkt.

Spiel 6: Marker-Chaos

Die letzte Runde ist ein echter Schmutz-Wettbewerb: Welche Beauty kann sich in einer Minute am meisten Permanent-Marker ins Gesicht schmieren? Linda und Kim erweisen sich hier als die Kreativsten und Schnellsten und holen den Punkt für ihr Team.

Entscheidung durch Schätzfrage: Wer darf bleiben, wer muss gehen?

Am Ende steht es unentschieden zwischen Babu und Kilian, Salvatore und Joelle sowie Kim und Collin. Die Entscheidung über den Gesamtsieg fällt durch eine Schätzfrage: "Wie viele Kilometer Luftlinie liegen zwischen Berlin und Bangkok?" Die Antworten variieren stark, doch Joelle und Salvatore liegen mit ihrer Schätzung von 8.500 Kilometern am nächsten an der tatsächlichen Entfernung von 8.604 Kilometern.

Mit dem Sieg in der Tasche dürfen die beiden über den nächsten Exit entscheiden.

Wie es bei "Beauty & The Nerd" 2024 weitergeht, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

