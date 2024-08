In der 2. Folge sorgt Beauty-Mann Salvatore für ordentlich Wirbel in der "Beauty & The Nerd"-Villa. Mit Kim Virginia gerät der 30-Jährige allerdings direkt aneinander. Ob sich ihre Spannungen in der neuen Staffel weiter aufschaukeln?

Ein zögerlicher Start: Salvatores und Kims holprige Begrüßung

Als Beauty-Mann Salvatore die Villa auf der thailändischen Ferien-Insel Ko Samui betritt, sind die meisten Kandidat:innen bereits versammelt, um den Neu-Ankömmling willkommen zu heißen. Doch eine Person fehlt: Kim Virginia.

Die selbsternannte Beauty-Queen zieht es vor, draußen auf einer Liege zu entspannen, statt die neue Konkurrenz zu begrüßen. Als Kim schließlich doch auftaucht, begrüßt sie Salvatore auf ihre gewohnt provokante Art: "Hello, die badest b*tch ist da!"

Sichtlich irritiert von Kims Aussage fragt Salvatore trocken nach: "Wer bist du?" Doch die bleibt völlig unbeeindruckt und kontert unmissverständlich: "Die badest b*tch! Hab ich doch gesagt!" Das sei schließlich "in der ganzen Welt bekannt".

Ich würde nicht sagen, dass er sich gleich in die Hose gemacht hat. Aber er hat auf jeden Fall ein kurzes Brett bekommen. Kim Virginia über Salvatores Reaktion

Dazu fällt Salvatore im Interview nicht viel ein außer: "Komplett daneben! Auch die Art und Weise, wie sie mit mir kommuniziert hat: Kommunikations-Fehler des Grauens."

Ich weiß nicht, wer sie denkt, wer sie ist. Salvatore über Kim Virginia

"Sie kommt so fake rüber!": Salvatore lässt kein gutes Haar an Kim

Schon kurz nach der ersten Begegnung fliegen zwischen Salvatore und Kim scharfe Worte. Während Salvatore seine Beauty-Kontrahentin schnell als "fake" und "aufdringlich" abstempelt, lässt Kim keine Gelegenheit aus, sich als "Boss-B*tch" zu inszenieren.

Während die 28-Jährige fest davon überzeugt ist, Salvo habe Schiss vor ihr, ist für den Unternehmer klar: "Sie kommt so fake rüber! Kim ist halt so 'ne kleine Schauspielerin."

Ihre Art zieht bei mir nicht. Ich lass mich nicht verarschen oder mich als 'Sendezeit-Hündchen' nutzen! Salvatore

"Bringst du mich ins Bett?" Kims freche Anmache sorgt für weitere Spannungen

Beim gemeinsamen Cocktail-Abend in der Villa ist die Stimmung zwischen den beiden weiterhin angespannt.

Während Salvatore versucht, sich mit den anderen Kandidat:innen locker zu unterhalten, taucht Kim plötzlich auf und macht einen provokanten Kommentar in seine Richtung: "Bringst du mich dann ins Bett später, falls ich nicht mehr laufen kann?"

Die Reaktion: kühl und distanziert. Im Teflon-Modus drückt Salvatore der Schönheit etwas genervt den Drink in die Hand und wendet sich ab.

Salvatore schießt bei der Nominierung gegen Kim

Als es zur Nominierung kommt, lässt Salvatore die Bombe endgültig platzen und wählt Kim und ihren Nerd-Partner Collin für die Exit-Challenge aus. Seine Begründung: Die Beauty sei respektlos und lasse andere nicht ausreden.

Doch hinter seiner Nominierung steckt mehr als nur eine strategische Entscheidung. Für den Beauty-Mann ist es auch eine persönliche Abrechnung. Trotzdem sei er dazu bereit, Kim eine zweite Chance zu geben. "Ich meine, dass mehr in dir steckt wie die 'Boss Babe', die du gar nicht bist", so der Sizilianer.

Das lässt Kim nicht auf sich sitzen und kontert prompt auf Salvatores Aussagen: "Das ist meine Art, heißt aber nicht, dass das nur eine Facette ist. Das ist schon sehr Klischee-Denken."

Ich fand auch seine Begründungen ehrlich gesagt ein bisschen höhlenmenschmäßig. Kim Virginia über Salvatores Aussagen

Wer von den beiden wird am Ende den Kürzeren ziehen? Das siehst du bei "Beauty & The Nerd" 2024: immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Du willst nicht warten? Die Folgen kannst du sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ streamen.

