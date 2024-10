"Das große Promi-Büßen" 2024: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 3

"Das große Promi-Büßen" geht am 7. November 2024 mit neuen Kandidatinnen und Kandidaten in die dritte Runde. Dabei müssen sich wieder zehn Promis in der "Runde der Schande" den harten Worten von Olivia Jones stellen.

Das Wichtigste in Kürze Neue Staffel, neue Promis: "Das große Promi-Büßen" geht am 7. November 2024 auf Joyn in die dritte Runde.

Wer ist dabei? In Staffel 3 stellen sich neue Kandidatinnen und Kandidaten den größten Fehlern ihrer Vergangenheit.

"Das große Promi-Büßen" kehrt zurück!

Wenn Reality-Stars zu ihren Fauxpas stehen und öffentlich die Beichte ablegen, kann das nur eins bedeuten: "Das große Promi-Büßen" ist zurück! In der Show werden die Kandidatinnen und Kandidaten von Moderatorin Olivia Jones mit ihrer Vergangenheit konfrontiert und gehörig in die Mangel genommen. Am Donnerstag, 7. November 2024, auf Joyn geht es mit neuen Promis in die dritte Staffel.

Vater-Sohn-Buße: Thorsten Legat zieht mit seinem Sohn Nico Legat ein

Familienurlaub mal anders: Ex-Profifußballer Thorsten Legat und Sohn Nico Legat büßen ab Donnerstag, 7. November, gemeinsam auf Joyn. In der dritten Staffel von "Das große Promi-Büßen" müssen beide für die eigenen Schandtaten geradestehen. Nicht nur die persönlichen "Runden der Schande" bei Deutschlands bekanntester Dragqueen Olivia Jones bereiten dem Vater-Sohn-Gespann schon vorab Kopfzerbrechen.

Vor dem Einzug in das spartanisch eingerichtete Camp in einem österreichischen Steinbruch sagt Thorsten Legat:.

Für mich wäre es der Camp-Horror, wenn mein Fleisch und Blut, mein Sohn, denkt, er wäre in einer Datingshow. Thorsten Legat über seinen Sohn

Und ergänzt: "Das würde meiner Wenigkeit nicht gefallen. Ich kann nichts dafür, ich kann nur mit ihm reden. Aber was er daraus macht, das bleibt ihm selbst überlassen."

Sein Sohn Nico Legat hat sich bereits Gedanken zu dem speziellen Vater-Sohn-Trip gemacht: "Der totale Camp-Horror wäre für mich wirklich, wenn ich mich mit meinem Vater komplett zerstreite und das nach hinten losgeht. Meine Sorge ist, dass mein Vater mit der neuen Generation nicht klarkommt und ich hoffe, dass er nicht zu krass aus der Haut fährt."

Schaffen es die beiden Promi-Büßer mit aufregender Vergangenheit, sich mit acht weiteren prominenten Spitzbuben und Spitzbübinnen ab 7. November beim großen #PromiBüßen auf Joyn zu arrangieren?

Diese weiteren Promis sind in der 3. Staffel dabei

Elsa Latifaj, ehemalige #GNTM-Teilnehmerin und Reality-TV-Star: "Ich bin ein Typ, der gerne Leute provoziert, aber sich auch provozieren lässt. Also eher streitlustig. Und ja, ich gehe ganz schnell durch die Decke."

Sam Dylan, Reality-TV-Star: "Ich habe weder irgendwelche Betrügereien begangen noch jemanden umgefahren oder verprügelt. Deswegen gehe ich eigentlich mit einem guten Gefühl in die 'Runde der Schande'. Weil ich ja nicht weiß, wofür ich überhaupt büßen soll."

Vanessa Mariposa, Fitnessmodel und Influencerin: "Ich bin beim #PromiBüßen dabei, weil ich in meiner Vergangenheit ein bisschen Schei*e gebaut habe. Ich habe für eine Creme geworben, die gar keine Creme war, sondern Gleitgel. Das Ganze war ein Prank und dafür möchte ich gerne büßen."

Bobby Chambers, Reality-TV-Star: "Olivia Jones ist für mich ein Mensch, der mit Respekt anzusehen ist. Sie ist wie eine Psychologin, der man Dinge superleicht erklären kann, weil sie es neutral sieht und auch gut versteht. Mir ist wichtig, dass sie mich nicht abstempelt, wenn ich ihr Sachen erzähle. Sondern ich hoffe, dass sie mir vielleicht mit ein paar Tipps und ein paar Sätzen hilft und ich als ein noch besserer Mensch da rausgehe."

Bea Fiedler, Schauspielerin und Fotomodel: "Warum ich beim #Promibüßen richtig bin? Erstens: Ich bin ein Superstar. Zweitens: Ich möchte in den kleinen Sa*haufen etwas Frischluft reinbringen. Ich kann eine jahrzehntelange Karriere vorweisen und denen noch richtig was erzählen. Ob sie dann davon begeistert sind oder nicht, das geht mir leider am 'Hmmm' vorbei."

Jörg Hansen, Reality-TV-Star: "Ich gehe in die 'Runde der Schande' mit Freude, weil ich Olivia Jones gerne mal kennenlernen möchte. Mit gemischten Gefühlen, weil sie es wahrscheinlich anders sieht als ich und mich auf meine Verfehlung hinweisen wird. Und mit Angst, dass sie meinen Panzer knackt."

Anita Latifi, ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin: "Ich bin nicht hier, um mein Image aufzupolieren, weil mein Image ist sowieso bescheiden. (lacht) Mir ist wichtig, an meine Grenzen zu gehen. Und mir ist wichtig, Sachen zu erleben, die ich noch nie davor erlebt habe."

Christina Dimitriou, Reality-TV-Star: "Habe ich was zu büßen? (lacht) Aber ja, zu büßen gibt es bestimmt die ein oder andere Sache. Vielleicht, dass ich so ein loses Mundwerk habe. Das ist meistens für gewisse Leute ein Problem. Ich glaube nicht, dass die mir ein Video in der 'Runde der Schande' zeigen … die kommen schon mit tausenden." (lacht)

So funktioniert "Das große Promi-Büßen"

Bei "Das große Promi-Büßen" ziehen prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen in ein Camp. Dort konfrontiert sie Travestie-Ikone Olivia Jones in der "Runde der Schande" mit ihren größten Fauxpas und redet ihnen ins Gewissen.

Außerdem müssen die Stars jeglichem Luxus abschwören und herausfordernde Challenges bestehen. Wie reagieren die Kandidatinnen und Kandidaten auf die offene Kritik? Wer zeigt Reue und nutzt die Chance, sich der Öffentlichkeit von einer anderen Seite zu zeigen?

Staffel 3 von "Das große Promi-Büßen" – ab Donnerstag, 7. November 2024 auf Joyn.