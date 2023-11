Die zornige Unterdrückerin: Gloria Glumac ist bei "Das große Promi-Büßen" 2023 dabei

Anzeige

Gloria Glumac zieht als die zornige Unterdrückerin ins Camp bei "Das große Promi-Büßen" 2023 ein. Ihr Fehlverhalten ist ihr tatsächlich bewusst. Eine gute Voraussetzung für die Runde der Schande mit Olivia Jones.

Gloria Glumac - Die zornige Unterdrückerin

"Ich bin beim Promi-Büßen dabei, weil ich bei 'Temptation Island' ein bisschen ausgerastet bin, nett gesagt, bei 'Prominent getrennt' auch", stellt sich Gloria vor. Hut ab vor dieser Selbstreflexion! Anscheinend sieht die 31-Jährige schon ein, was sie falsch gemacht hat. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Dann kann ihre Zeit im Camp ja nur ein Erfolg werden, oder? "Die Zuschauer haben leider von mir das Bild, dass ich die absolut größte Furie bin", stellt Gloria fest.

Hausdrache, toxisch, narzisstisch. Dieses Bild hat leider Deutschland von mir. Gloria Glumac

Anzeige

Anzeige

Die erste Aufgabe vor dem Einzug ins Camp

Bevor es in Olivia Jones' Buß-Camp geht, steht für Gloria und Mike die erste Aufgabe an. Der 36-Jährige ist kurz vor ihr am Camp-Eingang angekommen. Als Einsatz müssen beide eine Annehmlichkeit wählen, auf die sie und ihre Mitcamper:innen nicht verzichten wollen. Mika hatte bereits "Alle Koffer" gewählt. Gloria entscheidet sich für "Shampoo". Die Aufgabe: Springe von einer 70 Meter hohen Plattform ins Camp. An einem Bungee-Seil versteht sich. Nur ein Promi muss diese Challenge antreten. Gloria und Mike müssen sich also entscheiden, wer den Sprung wagt und um welchen Vorteil es geht.

"Nimm die Koffer", hofft Danni, die bereits im Camp auf weitere Kandidat:innen wartet. Und auch die beiden Neulinge entscheiden so. Mike wird springen, um alle Koffer für die Bewohner:innen zu erspielen. Für Gloria wird der Weg ins Camp dadurch um einiges erleichtert. Statt dem Adrenalin-Erlebnis kann sie ganz entspannt durch das Metalltor treten. Die Zeit im Buß-Camp beginnt.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.