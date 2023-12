"Das große Promi-Büßen" - Emmy Russ verletzt sich im "Duell der Loser" gegen Gloria Glumac: "Ich blute überall"

Anzeige

Emmy und Gloria stehen sich im "Duell der Loser" gegenüber. Der Kampfgeist ist bei beiden groß, denn keines der beiden Reality-Sternchen möchte die Show verlassen. Im entscheidenden Duell müssen Gloria und Emmy durch einen Stromparcours und anschließend ihr Können im Dosenwerfen beweisen. Wer gewinnt und darf im Camp bleiben?

Im Clip: Es knallt! Gloria kocht vor Wut und geht auf Yvonne los

Emmy vs. Gloria im "Duell der Loser"

Für Emmy und Gloria geht es jetzt um alles. Sie treten im "Duell der Loser" gegeneinander an und kämpfen um ihren Platz im Camp. Für Emmy ist es bereits das zweite Duell. Die 24-Jährige trat in Folge 5 gegen Leon an. Gloria steht zum ersten Mal im Zweikampf. Im letzten "Tribunal der Loser" hatte sie unerwartet die meisten Stimmen bekommen und fühlte sich verraten.

Die Aufgabe für die beiden Reality-Sternchen hat es in sich. Auf der Schotterfläche ist ein Parcours aufgebaut, in dem ein Netz aus Weidezäunen gespannt ist. Emmy und Gloria müssen sich mit Tennisbällen ausstatten und den Stromparcour durchqueren. Anschließend gilt es, Talent im Dosenwerfen zu beweisen. Sind alle Bälle verschossen, müssen die beiden zwischen den Weidezäunen zurück und neue Geschosse holen. Wer seine Dosen-Pyramide als erste komplett abräumt, gewinnt das Duell. Die Verliererin muss das Camp verlassen.

"Strom? Was? Das geht gar nicht klar für mich", reagiert Emmy entsetzt auf die Aufgabe. Doch keine Sorge: Die Elektroschocks des Weidezauns sind zwar unangenehm, aber nicht gefährlich. Gloria hat eher Respekt vor dem Teil mit dem Werfen. Ihre Talente sieht die 31-Jährige eher woanders.

Wer wird das Duell gewinnen?

Im Camp diskutieren die anderen, wer das Duell wohl gewinnen wird. Nach ihrer starken Leistung im letzten Bestrafungsspiel sehen viele Gloria als Favoritin, da ihr die Elektroschocks dort gar nichts ausgemacht hatten. Zudem will die 31-Jährige in ihre "Runde der Schande" und hat so eine Extraportion Kampfgeist.

Danni wirft jedoch auch Emmys Stärke in den Raum. Das Duell gegen Leon hat die 24-Jährige schließlich nur um Haaresbreite verloren.

Auf die Plätze, fertig, los!

Der Countdown läuft und Emmy und Gloria laufen los. Sie greifen sich möglichst viele Bälle und beginnen, sich durch das Weidezaun-Netz zu kämpfen. Dabei wählen die zwei Büßerinnen völlig unterschiedliche Techniken. Während Gloria sich laufend zwischen den gespannten Seilen hindurchschlängelt, kriecht Emmy flach auf den Boden gedrückt unten durch. Mit ihrer zierlichen Figur kein Problem, und beide Promis scheinen gut voranzukommen. Doch eine Sache hat Emmy nicht beachtet. Der Schotter reibt ihr die Haut auf und für die 24-Jährige wird der Parkour alles andere als angenehm. Gloria hingegen stört sich an dem Stromnetz wenig und hält sich sogar kurzzeitig an einem der Weidezäune fest.

Die Stromzäune machen Gloria nichts aus. © ProSieben

Beide schaffen es durch den Parcours und beginnen, auf ihre Dosen zu werfen. Während Gloria mit ihren Bällen einige ihrer Dosen abräumen kann, trifft Emmy kein einziges Mal. "Wie so ein unfairer Kampf sieht das von hier aus", kommentiert Patrick das Geschehen vom Camp aus.

Das Duell bringt Emmy an ihre Grenzen

Auf dem Rückweg durch den Stromparcours kann Gloria einiges an Zeit gutmachen. Sie ist bereits wieder auf dem Weg zu den Dosen, während Emmy sich noch zum Bälle-Vorrat kämpft. Im Wirrwarr der Weidezäune kommen sich die beiden dann auch noch in die Quere. Gloria stolpert über die am Boden krabbelnde Emmy und leitet einen Stromschlag an sie weiter. Die büßende Barbie ist mit den Nerven am Ende. "Ich kann nicht mehr", jammert die 24-Jährige.

Auch in der zweiten Runde kann Emmy keine ihrer Dosen umwerfen. Gloria hat währenddessen schon zum dritten Mal Bälle an die Wurflinie transportiert. Die 31-Jährige sieht, wie sehr das Duell-Spiel ihre Konkurrentin fertig macht. "Du weinst ja", realisiert sie mitfühlend. Emmy sitzt auf dem Boden und scheint aufgegeben zu haben.

Mir tut das alles weh. Guck mal, wie ich aussehe. Ich blute überall. Emmy Russ

Kurz darauf gelingt es Gloria, ihre letzte Dose umzuwerfen. Das Duell ist entschieden. Gloria hat gewonnen. Von Schadenfreude jedoch keine Spur. Mitfühlend umarmt sie Emmy und meint: "Es tut mir voll leid." Die Barbie ärgert sich über ihre schlechte Leistung. Sie konnte keine Dose umwerfen und geht mit geschundenen Armen aus dem Duell.

"So mag ich eigentlich nicht gewinnen, wenn mein Gegner so kaputt am Boden liegt", meint Gloria mit mitleidigem Blick. Für Emmy heißt es jetzt: Koffer packen. Gewinnerin Gloria kann sich freuen. Sie darf nicht nur im Camp bleiben, sondern auch wie erhofft noch ihre Runde der Schande bekommen.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.