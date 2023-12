Elektroschocks und Eisbad: Das Bestrafungsspiel in Folge 5 verlangt den Promis bei "Das große Promi-Büßen" 2023 einiges ab

Anzeige

Das nächste Bestrafungsspiel in Folge 5 stellt die Promis vor diverse Aufgaben. Kraft, Schnelligkeit, mentale Stärke und Schmerzbereitschaft sind gefragt. Welches Team kann sich durchsetzen und einer Strafe entgehen?

Im Clip - "Ich bin kein schlechter Mensch": Danni rührt in der "Runde der Schande" zu Tränen

Die Promis bilden Teams

Für das nächste Bestrafungsspiel werden Yvonne und Jürgen als Teamchefs aufgerufen und dürfen sich ihre Teams zusammenstellen.

Team Rot:

Team Blau:

Ob Team Blau mit Teamgeist punkten kann. Gloria und Eric waren kurz zuvor heftig aneinander geraten. Können sie sich zusammenreißen und ihren Streit für das Spiel beilegen?

Das Bestrafungsspiel verlangt den Promis einiges ab

Das Bestrafungsspiel in Folge 5 stellt die Promis gleich vor mehrere Herausforderungen. Während zwei Teammitglieder ein Auto über die Schotterpiste ziehen müssen, warten auf der Strecke drei Stationen auf die restlichen drei Promis. Alle Aufgaben müssen allen nicht ziehenden Teammitgliedern absolviert werden, ansonsten warten 5 Strafminuten auf das Team. Wer am Ende die kürzere Gesamtzeit hat, gewinnt das Spiel.

Beide Teams setzen für das Ziehen auf Manpower. Aus Team Blau ziehen Eric und Patrick, aus Team Rot Steff und Leon. Das Startsignal ertönt und die Promis hasten zum Auto. Von ihren Teammitgliedern im Auto werden die Promi-Männer angefeuert.

Station 1: Elektroschocks

Kann Jürgen den Becher trotz Elektroschock gerade halten? © ProSieben

An der ersten Station warten Becher mit Wasser und Elektroschocks auf die Teams. Jeder der jeweils drei Promis muss drei Elektroschocks am Arm über sich ergehen lassen und den bis zum Rand gefüllten Becher halten. Dabei darf das Wasser nicht unter eine bestimmte Füllhöhe sinken.

Emmy hat gar keine Lust auf das Spiel, stellt sich jedoch der Herausforderung. Nach zwei Stromstößen ist ihr Becher jedoch schon nicht mehr voll genug. Christin geht es ähnlich. "Das Beschissenste ist, dass du den Moment nicht weißt, wann der Stromschlag kommt", gibt die 26-Jährige zu bedenken. Nach den drei Schocks ist auch ihr Wasser unter der Markierung.

Danni ist zuversichtlich. "Ich war im Dschungel und hab fünf Kinder geboren. Was kann mir noch passieren? So ein paar dämliche Stromschläge", spottet sie spaßig vor der Aufgabe. Nur wenige Tröpfchen gehen bei den ersten Malen daneben. Der letzte hat es jedoch in sich. Dannis Becher schwappt über. Jürgen drückt seine Hand beim ersten Schock so fest zusammen, dass das Wasser überläuft und unter der Markierung steht. Er schafft die Aufgabe nicht.

Yvonne beweist in dieser Runde Stärke. Sie hält ihren Arm trotz der Stromstöße gerade nach vorn und drückt den Becher nur wenig zusammen. Obwohl etwas Wasser überschwappt, ist am Ende noch genug im Becher. Ein kleiner Erfolg für Team Rot. Als Champion dieser Runde geht jedoch Gloria hervor. Die 31-Jährige lässt sich die Elektroschocks nicht anmerken. Lediglich ein kleines Zucken der Augen verrät Gloria. Nicht mehr als ein Tropfen verlässt ihren Becher. "Hat die jetzt einen Stromschlag bekommen oder nicht?", fragt sich Christin.

Station 2: Kaktus-Umtopfen

Achtung pieksig! Ab ans Kaktus-Umtopfen © ProSieben

Weiter geht es. Mit viel Energie zerren die Männer die Autos weiter über den Schotter. An der zweiten Station müssen drei Kakteen umgetopft werden. "Ich habe keinen grünen Daumen", gibt Danni zu bedenken. Doch kein Grund zur Sorge, den braucht sie auch nicht. Es gilt lediglich einen Kaktus, ohne Handschuhe von einem in den anderen Topf zu stecken.

Die Schmerzbereitschaft der Promis ist hoch genug. Trotz der piksigen Angelegenheit ziehen alle die Aufgabe durch. Nun Emmy zögert. Sie will sich die Angelegenheit erst anschauen und sich nicht piksen lassen. "Ich bin halt etepetete", meint sie. Wenn das nicht mal eine realistische Selbsteinschätzung ist. Zur Freude des restlichen Teams überwindet sich das TV-Sternchen jedoch und trägt den Kaktus in seinen neuen Topf.

Station 3: Eisbad

Hier ist mentale Stärke gefragt. Danni schlottert im Eisbad. © ProSieben

Die letzte Station. Für 90 Sekunden müssen die Promis sich in ein Eisbad setzen. Emmy zögert und schüttelt den Kopf. Diese EInstellung kann Malle Macho Steff nicht verstehen.

Dieses 'Kann ich nicht, will ich nicht' kotzt mich einfach an. Wir sind ein Team. Ich bin froh, wenn die dann raus ist. Steff über Emmy

Ihre Teammitglieder reden der 24-Jährigen gut zu. Selbst Steff versucht es auf die nette Tour und lockt mit Versprechungen. "Wenn du das durchziehst, schenk' ich dir ein Louis-Portemonnaie", bietet er Emmy an. Also dann ab ins eisige Nass.

Den Promis ist die Kälte anzusehen und mit schmerzverzerrtem Gesicht sitzen sie in der Eis-Wanne. Nur Gloria scheint die Kälte nichts auszumachen. Eric sieht das Eisbad als Chance für seine Teammitglieder. "Die könne doch jetzt mal dankbar sein, dass sie endlich mal ein schön sauberes Bad haben im Gegensatz zu bei uns im Camp", merkt der 35-Jährige an. Alle beweisen Willenskraft und halten die 90 Sekunden durch. "Ich glaub' heute hab ich irgendwie zum ersten Mal, irgendwas fürs Team getan, oh mein Gott", merkt Emmy lachend an.

Schnell ab ins Auto. Nun müssen die Zugtiere den Wagen nur noch über die Ziellinie bringen. Bei Team Rot sieht das Unterfangen etwas flüssiger aus. Ob Team Blau vergessen hat, die Handbremse zu lösen?

Siegerehrung: Welche Strafe erwartet die Verlierer

Zurück im Camp wird das Gewinnerteam verkündet. Mit einem Vorsprung von 3 Minuten und 24 Sekunden gewinnt Team Rot. Auf Team Blau wartet eine harte Strafe. Sie müssen sich bis auf Weiteres auf Knien durchs Camp bewegen. Dafür bekommen sie Knieschoner. Die würde schützen die jedoch leider nicht. Ob diese beschämende Strafe für dicke Luft zwischen den Promis im Camp sorgt? Kurze Zeit später geraten Emmy und Jürgen aneinander.

