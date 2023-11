Heute in der "Runde der Schande" von "Das große Promi-Büßen": Jürgen Trovato wird mit diskriminierenden Aussagen konfrontiert

Anzeige

In der kommenden Folge von "Das große Promi-Büßen" wird Jürgen Trovato zu seiner "Runde der Schande" zitiert und muss für seine Worte und Taten geradestehen. Wie wird der Detektiv auf die Konfrontation reagieren?

"Das große Promi-Büßen" 2023: Darum ist Jürgen Trovato dabei

Jürgen Trovato spielte nicht nur jahrelang bei "Die Trovatos" einen Detektiv im Fernsehen, er ist auch in der Realität Privatdetektiv. Und zwar einer, der im Reality-TV mit diskriminierenden Aussagen auf sich aufmerksam machte. Doch dass er wegen dieses Fehlverhaltens ins Camp zieht, ist Jürgen gar nicht so wirklich bewusst. "Da gibt's nichts zu büßen", stellt er fest. Wie wird er in seiner "Runde der Schande" auf die Konfrontation mit Olivia reagieren?

Jürgen Trovato in der "Runde der Schande"

In der neuesten Folge von "Das große Promi-Büßen" wird es persönlich! Jürgen Trovato, bekannt für seine schlagfertige Art, tritt vor Olivia Jones, um für seine kontroversen Aussagen in der "Runde der Schande" geradezustehen.

Jürgen betritt die Bühne mit Selbstbewusstsein, doch Olivia lässt sich nicht von seinem Charme beeindrucken. "Wofür möchtest du denn büßen?" fragt sie direkt. Jürgens Antworten bleiben vage, bis Olivia Videos von seiner Teilnahme bei "Promi Big Brother" zeigt, in denen er über das Aussehen einer Mitbewohnerin lästerte und mehrere Male das Wort "schwul" abfällig verwendete.

Olivia Jones zwingt Jürgen sich den Konsequenzen seiner Äußerungen zu stellen. Wird Jürgen seine Redensart und Überzeugungen überdenken? Wie werden die Mitbewohner:innen reagieren? Und welche Lehren können wir alle aus dieser Konfrontation ziehen?

Die nächste Episode von "Das große Promi-Büßen" verspricht nicht nur Enthüllungen, sondern auch eine Reise in die Tiefen von Toleranz und Respekt – heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.