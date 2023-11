"Das große Promi-Büßen": Jürgen Trovato wird in der "Runde der Schande" mit diskriminierenden Aussagen konfrontiert

Anzeige

In Folge 4 von "Das große Promi-Büßen" wird Jürgen Trovato zu seiner "Runde der Schande" zitiert und muss für seine Worte und Taten geradestehen. Wie wird der Detektiv auf die Konfrontation reagieren?

Im Clip - Homophobe Aussagen: Wie rechtfertigt sich Jürgen in der "Runde der Schande"?

"Das große Promi-Büßen" 2023: Darum ist Jürgen Trovato dabei

Jürgen Trovato spielte nicht nur jahrelang bei "Die Trovatos" einen Detektiv im Fernsehen, er ist auch in der Realität Privatdetektiv. Und zwar einer, der im Reality-TV mit diskriminierenden Aussagen auf sich aufmerksam machte. Doch dass er wegen dieses Fehlverhaltens ins Camp zieht, ist Jürgen gar nicht so wirklich bewusst. "Da gibt's nichts zu büßen", stellt er fest. Wie wird er in seiner "Runde der Schande" auf die Konfrontation mit Olivia reagieren?

Jürgen Trovato in der "Runde der Schande"

In der vierten Folge von "Das große Promi-Büßen" 2023 findet sich Jürgen Trovato vor Olivia Jones wieder, um für seine kontroversen Aussagen in seiner "Runde der Schande" geradezustehen. Die Konfrontation beginnt mit Jürgens scheinbar selbstbewusster Einstellung: "Ich habe aber keine Angst, da hinzugehen. Ich bin ich, ich bin so wie ich bin."

Olivia Jones heißt ihn scharfzüngig willkommen: "Wofür möchtest du denn büßen?" Jürgens Antwort bleibt vage, und so schauen sie gemeinsam in seine Akte. Ein Video wird eingespielt, das Jürgen während seiner Zeit bei "Promi Big Brother" zeigt, wie er über Ginger herzieht: "Da müssten aber mal ein paar Fältchen weg am Hintern. Also ich würde da mal bisschen Durchkerchern lassen da."

Als Olivia nachhakt, verteidigt sich Jürgen damit, dass Ginger öffentlich über ihr Aussehen gesprochen habe. Damit ist die Beichtmutter aber auf keinen Fall einverstanden: „Wegen Männern wie dir und solchen Sprüchen, verfallen Frauen immer mehr in einen Schönheitswahn. Und sie haben vor allem das Gefühl, sich immer weiter optimieren und operieren zu müssen."

Die Situation spitzt sich zu, als ein weiteres Video präsentiert wird, in dem Jürgen das Wort "schwul" in verschiedenen abfälligen Kontexten benutzt. Olivia konfrontiert ihn direkt:

Warum ist das Messer schwul? Erklär's mir bitte mal. Olivia zu Jürgen

Jürgen antwortet mit einem überraschenden Mangel an Sensibilität: "Da gibt’s keine Erklärung, das ist so. Was soll ich jetzt darauf erklären, ich weiß es nicht." Er verteidigt weiter seine langjährige Redewendung, ohne die Konnotation zu begreifen. Olivia kommentiert: "Die Verknüpfung schwul gleich negativ, die kriegst du aus den Menschen, auch mit ein paar schwulen Freunden, nicht mal eben wieder so raus."

Sie betont, dass solche Äußerungen dazu beitragen, negative Stereotypen zu festigen und den Druck auf junge Menschen zu erhöhen, die mit ihrer sexuellen Identität kämpfen.

Die "Runde der Schande" erreicht ihren Höhepunkt, als Olivia Jürgen symbolisch bestraft. Als "Rudel-Sandmännchen" ernannt, muss er fortan jeden Abend seinen Mitbewohner:innen Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Olivia übergibt ihm dazu ein Buch, das sie persönlich geschrieben hat, um Kindern das zu erklären, was sie ihm gerade verdeutlicht hat, und um die Bedeutung von Toleranz und Respekt zu begreifen.

Nach dem Gespräch resümiert Eric: "Das sagt man einfach nicht mehr." Olivia Jones hat es geschafft, inmitten der kontroversen Diskussion um Jürgens Äußerungen ein wichtiges Bewusstsein für die Folgen von Diskriminierung zu schaffen.

Die Reaktionen der anderen Prominenten auf die Enthüllungen sind vielschichtig. Eric appelliert an das Verständnis: "Wenn man den Opis das erklärt, dann verstehen sie's auch irgendwann." Steff sieht Jürgens Fehler auch bei sich selbst: "Das mit dem Schimpfwort schwul. Da zieh ich mir den Schuh mal wieder komplett selber an, weil ich das selbst immer oft sage. Das geht gar nicht. Die Erklärung von Olivia war super."

Es bleibt spannend, ob Jürgen in Zukunft mit seiner Wortwahl bedachter umgeht.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.