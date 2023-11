"Das große Promi-Büßen" 2023: Krawallbraut Christin provoziert! Streit mit Lisha und Steff eskaliert

Das Wichtigste in Kürze Bereits am ersten Tag entbrennt ein handfester Streit zwischen den Promis. Was passiert ist und worum es geht, erfährst du hier.

Die 2. Staffel von "Das große Promi-Büßen" läuft ab Donnerstag, 9. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten.

Einer der ersten Abende von "Das große Promi-Büßen" 2023 führt bereits zu einem handfesten Streit. Worum es geht? Wann der Heizofen an sein darf und wann nicht. Zwischen Christin Okpara, Lisha Savage und Steff Jerkel ist die Stimmung ordentlich aufgeheizt. Wie die Situation endet, liest du hier.

Christin Okpara: "Ich weiß nicht, wer da nicht gelernt hat, mit Feuer umzugehen"

Es ist Abend, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei "Das große Promi-Büßen" 2023 machen sich teilweise bereit fürs Bett. Weil einige der Promis aber frieren, wollen sie den Ofen noch einmal anheizen. Das wiederum heizt allerdings die Stimmung an - vor allem bei Christin Okpara sorgt dieses Vorhaben für Unmut: "Das sollte man wissen, wie man mit Feuer eigentlich umgeht. Dass man vor dem Schlafengehen nicht mehr den Ofen anmacht."

Sie ist strikt dagegen, den qualmenden Ofen noch mal anzufachen. Kurz darauf verlässt sie den Container - sichtlich geladen. Der Qualm stört sie jetzt schon. Selbst als Mit-Kandidatin Danni Büchner versucht sie zu besänftigen - noch schlafe ja niemand und man könne so lange das Tor offen lassen -, lässt sie nicht locker: "Ich möchte aber nicht in so 'nem komischen CO²-Stickstoff schlafen."

Christin und Lisha geraten aneinander

Schon am ersten Abend kocht die Stimmung langsam hoch. Christins Anliegen stößt auf Unverständnis. Auch ihr Ton scheint den anderen sauer aufzustoßen: "Ich hab gar keinen Bock, dass ich hier ausrasten werde, weil irgend so 'ne kleine Göre der Meinung ist, sie kann hier irgendwelche Ansagen machen", macht sich Lisha Savage Luft.

Dabei wäre sie durchaus bereit gewesen, den Ofen aus zu lassen, hätte Christin ihr nüchtern erklärt, dass sie das will. Stattdessen eskaliert die Stimmung. Nachdem Lisha nach draußen kommt, um noch einmal mit Christin zu sprechen, fangen sie an, lauthals zu streiten. Beide werfen sich vor, respektlos zu sein.

Christin Okpara provoziert die Promis

Immerhin, dass Christin dabei ordentlich aneckt, sieht auch sie selbst ein:

Da hab ich natürlich so ein paar provokante Anmerkungen gemacht. Christin Okpara

Die Gemüter sind derweil so angeheizt, dass nicht mal Glorias Kompromissvorschlag - den Ofen später wieder auszumachen - gehört wird.

Eine wirkliche Lösung finden sie jedoch nicht. Immerhin scheint Lisha zunächst ihre Entscheidung getroffen zu haben: "Ich werde diese Person einfach links liegen lassen, weil das ist es mir nicht wert."

Missverständnisse zwischen den Promis - die Eskalation droht

Doch damit ist die Situation noch lange nicht geklärt. Kurz darauf im Container setzt sich der Streit zwischen Lisha und Christin fort - und das nur wegen eines Missverständnisses. Christin hört ein Gespräch zwischen Lisha, Danni und Gloria mit, in dem sie glaubt, es würde über sie geredet. Das kann sie natürlich nicht auf sich sitzen lassen und kontert. Beide Kandidatinnen werden wieder laut. Jetzt kann sich auch Steff nicht mehr zurückhalten und fordert: "Schrei doch hier nicht so rum." Daraufhin reißt Lisha der Geduldsfaden: "Steffen, halt die Fresse!", kommt prompt ihre Antwort.

Danach eskaliert die Situation - Im Dreieck schreien sich Steff, Lisha und Christin an. Steff treibt es mit einer wüsten Beleidigung in Lishas Richtung auf die Spitze: "Du assoziale F****".

Deeskalation durch Lüften?

Jetzt mischen sich auch die anderen Promis ein und versuchen den Streit zu schlichten. Um die Situation etwas aufzulockern, meldet sich Leon scherzhaft zu Wort: "Das liegt alles daran, weil wir nicht lüften."

Er habe erkannt, dass einige Charaktere in der Gruppe wohl einfach nicht zusammenpassen und rechne bereits damit, dass es das ein oder andere Mal knallen wird. Ob er damit bereits die Zukunft vorhergesagt hat?

Wie es mit den Kandidat:innen der diesjährigen Staffel weitergehen wird und ob jede:r seine oder ihre gerechte Strafe bekommt, erfährst du in den nächsten Folgen von "Das große Promi-Büßen" 2023.