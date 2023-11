Anzeige

Jürgen Trovato ist Privatdetektiv und verkörperte sich selbst in der TV-Serie "Die Trovatos". Im Reality-TV leistete er sich bei "Promi Big Brother" einige Fehltritte. Für diese wird er nun bei "Das große Promi-Büßen" 2023 Buße tun.

Jürgen Trovato - Der alte weiße Mann

Ein Detektiv zieht ins Camp. Jürgen Trovato spielte nicht nur jahrelang bei "Die Trovatos" einen Detektiv im Fernsehen, er ist auch in der Realität Privatdetektiv. Und zwar einer, der im Reality-TV mit homophoben Aussagen auf sich aufmerksam machte. Keine gute Presse für den 61-Jährigen. Doch dass er wegen dieses Fehlverhaltens ins Camp zieht, ist Jürgen gar nicht so wirklich bewusst. "Da gibt's nichts zu büßen", stellt er fest. Dafür, dass er Detektiv ist, hat er wenig Ahnung, warum er bei "Das große Promi-Büßen" ist.

Was andere Menschen über mich denken, ist mir im Grunde genommen egal. Jürgen Trovato

Jürgens Einzug ins Camp

In der ersten Aufgabe müssen die Promis einen Bungee-Sprung aus 70-Metern Höhe ins Camp machen. Doch nicht alle müssen springen. In Paaren wählen die Promis jeder eine Annehmlichkeit, die sie erspielen wollen. Das Paar muss sich dann entscheiden, was sie für wichtiger erachten. Der entsprechende Promi muss in die Luft.

Am Camp-Eingang trifft Jürgen auf Eric Sindermann. Der 35-Jährige hat bereits Klopapier gewählt. Jürgen entscheidet sich für Frühstück. Letztendlich kann der Privatdetektiv den Sprung ins Nichts umgehen, denn Eric wird für sein geliebtes Klopapier antreten. Durchs Metalltor geht es für ihn auf unkompliziertem Wege ins Camp.

