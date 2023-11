Anzeige

Das vierte Bestrafungsspiel steht an. Bei dieser Aufgabe sind Ausdauer und Teamfähigkeit gefragt. Dabei geraten die Promis an ihre körperlichen Grenzen. Können sie die Herausforderung dennoch meistern und einer Kollektivstrafe entgehen?

Im Clip - Drama beim Bestrafungsspiel: Danni bricht zusammen!

Sisyphos - Dieses Bestrafungsspiel bringt die Promis an ihre Grenzen

Anders als bisher treten die Promis in Folge 4 nicht in Teams an. Sie müssen gemeinsam als Gruppe arbeiten. Mit einem Seil werden die elf Büßer:innen aneinandergebunden. Zusammen müssen sie einen riesigen Ball den Berg hinauf schieben und ihn anschließend wieder herunterrollen lassen. Am Fuß des Berges stehen verschiedene Tonnen mit Punkten darauf. Innerhalb von 30 Minuten müssen 30 Punkte erspielt werden. Jede umgefallene Tonne zählt die Punkte, die darauf stehen. Eine wahre Sisyphos-Aufgabe, die den Promis einiges an Ausdauer und Teamgeist abverlangt. Kann die Gruppe diese Aufgabe im Team meistern?

Das wird ein Chaos. Blankes Chaos. Patrick Romer

Steff sieht das ähnlich. "Das wird ’ne ganz harte Nummer", stellt der Malle Macho fest. Und wer ist eigentlich dieser Sisyphos, nach dem das Spiel benannt ist? Dass es sich hier um jemanden aus der griechischen Mythologie handelt, der immer und immer wieder einen Felsen den Berg hinauf rollen musste, kommt den Skandal-Promis nicht in den Sinn. Was das ist? Keine Ahnung. Nur Eric ist sich sicher: "Das ist ein Techno-Club." Damit hat der 35-Jährige zwar nicht unrecht, mit dem Bestrafungsspiel hat das jedoch nichts zu tun.

Notarzteinsatz beim Bestrafungsspiel: Danni bricht zusammen

Motiviert ziehen die Promis los und machen sich auf den Weg den Berg hinauf. Mit reduziertem Tempo wollen sie ihre Kräfte erst einmal aufsparen. Oben angekommen entbrennt die erste Diskussion, wie der Ball zu rollen ist. Für Patrick unverständlich. "Dieser Berg hat so eine Varianz von Möglichkeiten. Da kannst du zweimal vom gleichen Fleck den Ball loslassen, der rollt hin, wo er will", fachsimpelt der Bauer. Und er behält Recht. Trotz der genauen Abwägung rollt der Ball ins Tal und zwischen den Tonnen hindurch. Kein Punkt in der ersten Runde.

Also wieder runter und den Ball erneut hinauf schieben. Aufgrund des Zeitlimits mit erhöhtem Tempo. Nach der zweiten Bergbesteigung bricht Danni in sich zusammen. "Mach mich ab", bittet die 45-Jährige. Sie bekommt keine Luft mehr und muss sich erst einmal hinlegen. Der Notarzt kommt und kümmert sich um die Promi-Dame. Danni muss das Spiel abbrechen. Für den Rest geht es jedoch weiter.

Sisyphus-Kegels. Wie viele Punkte können die Promis ergattern? © ProSieben

Eric kann währenddessen die ersten Punkte ergattern. Er rollt die 5er- und die 1er-Tonne um und sammelt sechs Punkte für das Team. Die nächste Runde bleibt wieder erfolglos. Ein Dämpfer für die ohnehin schon angeschlagene Motivation der Promis. Sie wollen das Spiel beenden und Jürgen ist ebenfalls bereits am Ende seiner Kräfte. Der Privatdetektiv bricht das Spiel ab und somit ist das ganze Team raus.

Die Promis brechen das Bestrafungsspiel ab

Das Spiel ist vorbei und die Gruppe hat verloren. "Ich finde, wir sollten alle versuchen, den Schwächeren nicht das Gefühl zu geben, dass etwas Falsches passiert ist", meint Lisha. Weise Worte, doch sehen die anderen das auch so? Eric ist frustriert und schlägt in seiner Wut eine Tonne runter. "Ich kann wirklich nicht verlieren. Ich hasse es, zu verlieren", betont der 35-Jährige. Diese Entladung seiner Emotionen kommt bei den anderen nicht gut an. Emmy bricht einen Streit vom Zaun und fährt Eric an. "Du wirst doch die ganze Zeit mitgezogen", gibt der TV-Darsteller zurück. Die beiden liefern sich ein Wortgefecht und brüllen sich über den Schotter hinweg an. Eine Glanzstunde des Teamzusammenhalts. "Ja, Teamwork hat teilweise funktioniert", fasst Steff treffend zusammen.

Rückkehr ins Camp: Welche Strafe erwartet die Promis?

Zurück im Camp rennen die Verlierer wild umher und prüfen, ob noch alles da ist. Welche Strafe sie erwartet, wissen die Promis noch nicht. Es scheint jedoch alles zu passen. Das Wasser geht noch, die Koffer sind noch da und keine unangenehmen Überraschungen sind auffindbar.

Statt einer Bestrafung gibt es erst einmal einen schönen Moment. Danni kehrt zu den anderen ins Camp zurück. Es geht ihr wieder gut und sie möchte weiterhin dabei bleiben. Besonders Lisha freut sich und fällt der 45-Jährigen um den Hals.

Doch vor der Strafe gibt es kein Entkommen. Da sie das Bestrafungsspiel verloren haben, müssen die Büßer:innen ihre Koffer und alle persönlichen Gegenstände abgeben. Besonders Emmy trifft diese Strafe hart. Sie spielt sich auf und jammert herum, was bei den Promi-Männern für Belustigung sorgt. Sie steigen mit künstlichem Gejammer mit ein.

Wenn man mir meinen Koffer wegnimmt, es ist so, wie wenn man mir meine bereits schon nicht existierende Seele wegnimmt. Emmy Russ

Immer mehr wird den Promis genommen. Die Laune sinkt und die Anspannung steigt. Wird die Lage im Camp die Büßer:innen an ihre Grenzen bringen?

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.