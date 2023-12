Tränen in der "Runde der Schande": Danni Büchner spricht über Tod von Jens und Geldsorgen bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Das Wichtigste in Kürze Reality-TV-Darstellerin Danni Büchner sorgte in der Vergangenheit mit negativem Verhalten in verschiedenen TV-Formaten für Aufsehen.

In ihrer "Runde der Schande" muss die 45-Jährige nun vor Olivia Jones für ihre Fehltritte geradestehen.

In Folge 5 geht es für Danni Büchner in ihre "Runde der Schande" mit Olivia Jones. Vor der Moral-Majestät muss die 45-Jährige ihr negatives Verhalten erklären. Hinter der starken Fassade verbirgt sich ein weicher Kern. Danni spricht offen über ihre Vergangenheit und Existenzsorgen.

Im Clip - "Ich bin kein schlechter Mensch": Danni rührt in der "Runde der Schande" zu Tränen

Danni muss zu ihrer "Runde der Schande"

Auf dem Weg zu Olivia in die "Runde der Schande" macht sich ein mulmiges Gefühl bei Danni breit. Die 45-Jährige ist sich wohl bewusst, wie sie sich in der Öffentlichkeit verhalten hat und welche Fehltritte sie sich im TV leistete. "Ich bin jetzt nicht stolz auf das, was ich da getan habe", gesteht sie vorab. Olivia Jones teilt der Büßerin mit, dass sie von den Zuschauern explizit für "Das große Promi-Büßen" vorgeschlagen wurde. Der Grund dafür: Dannis immerwährende Negativität. Einen einzigen großen Skandal gab es bei der Reality-TV-Darstellerin nicht. Durch Gezicke, genervte Kommentare und negative Ausstrahlung sank ihr Ruf dennoch immer weiter.

Von Szenen ihres Verhaltens im Dschungelcamp und den Kommentaren anderer Promis über sie ist die 45-Jährige sichtlich schockiert. Ihr Verhalten kann Danni sich selbst nicht so recht erklären. "Im Grunde genommen bin ich wirklich kein schlechter Mensch", betont die Reality-Queen. "Du wirkst immer total unglücklich", fasst Olivia zusammen und bezeichnet Danni als "Reality-Grumpy-Cat", "Schwarzes Loch der guten Laune" und "Stimmungs-Staubsauger". Dagegen kann die 45-Jährige nicht argumentieren. Sie weiß, dass ihr Verhalten für diese Außenwahrnehmung gesorgt hat.

Der nächste Punkt, den Olivia anführt, ist die Auseinandersetzung mit Christin im Büß-Camp. Die Krawallbraut hatte Danni vorgeworfen, handgreiflich zu werden.

Danni schämt sich sehr für diese Szene. "Das war echt scheiße von mir", meint sie niedergeschlagen. Olivia muss jedoch zugeben: "Das war wirklich keine Handgreiflichkeit." Dennoch kitzelt sie aus Danni ihre größte Sorge nach dem Vorfall heraus. Die Beichtmutter zeigt ein Gespräch zwischen der 45-Jährigen und ihrer Camp-Freundin Lisha. "Unsere Zukunft wäre am Arsch gewesen. Ist dir das klar? Und ich muss minderjährige Kinder ernähren", reflektierte Danni nach dem Streit.

Danni spricht über den Tod von Jens und ihre Existenzsorgen

Damit trifft Olivia einen wunden Punkt bei der Reality-Queen. Überschreitet sie eine Grenze, wird sie nicht mehr gebucht und kann ihre Kinder nicht ernähren. Danni kommen die Tränen. "Das stimmt", gibt sie zu, "dafür mache ich das alles."

Die 45-Jährige erzählt von ihrer Situation nach dem Tod ihres Mannes Jens Büchner. Nach diesem Schicksalsschlag war die 45-Jährige pleite und wusste nicht, wie sie sich und die fünf Kinder ernähren soll. Sie erzählt von ihren Existenzsorgen, schlaflosen Nächten und dass sie versuchte, von Tag zu Tag zu leben und über die Runden zu kommen.

In dieser schweren Zeit erhielt Danni ein Angebot für ein weiteres TV-Format, das die alleinerziehende Mutter aus Geldnot heraus annahm. "Ich habe keine andere Wahl. Und musste es machen. Und hab es gemacht", erklärt sie ihre damaligen Gedanken. Dannis Erzählungen über ihre Existenzsorgen lassen auch die restlichen Promis im Camp nicht ungerührt. Yvonne kommen die Tränen und auch die anderen lauschen respektvoll und mitfühlend.

Und selbst, wenn ich nichts hätte, weiß ich einfach, ich hab die Kinder. Danni Büchner

Ihre Kinder bedeuten der fünffachen Mutter alles. Bei dem Gedanken bricht sie erneut in Tränen aus und schlägt die Hand vors Gesicht. "Ich vermiss die ganz schön doll", gesteht Danni. Dass ihre Kinder ohne Vater aufwachsen müssen, und das nicht, weil er abgehauen oder sich getrennt hat, sondern durch einen Todesfall, schmerzt die 45-Jährige enorm. Hinzu kommen die negativen Schlagzeiten, die die Kinder über ihre Mama lesen müssen. "Das tut mir dann so leid. [...] Sie haben's einfach nicht verdient", betont Danni niedergeschlagen.

Die Schattenseiten des Promi-Daseins

Mit ihren diversen TV-Auftritten kann Danni mittlerweile gut für ihre Kinder sorgen, zahlt dafür jedoch auch einen hohen Preis. Olivia erwähnt Hasskommentare, Shitstorms und Morddrohungen, die Danni des Öfteren erhält. Die 45-Jährige gibt zu, dass all diese Punkte häufig ihr Selbstwertgefühl kaputtgemacht haben. Für die Kinder und ihre Zukunft nahm sie es jedoch hin.

Ich will nur anerkannt werden, als die, die ich bin. Mehr wollte ich gar nicht. Danni Büchner

Ein versöhnliches Ende der "Runde der Schande"

"Ich hoffe, dass du merkst, dass du mit positiver Energie im Leben doch weiter kommst, als mit negativer", gibt Olivia der Reality-TV-Darstellerin mit auf den Weg. Dennoch muss auch Danni eine symbolische Strafe ableisten, dafür, dass sie Deutschland mit ihrem Verhalten immer wieder in den Wahnsinn nervte. Die 45-Jährige bekommt bis auf Weiteres den Latrinen-Dienst aufgebrummt.

Nach kurzem Nörgeln gibt sich Danni mit ihrer Strafe zufrieden und macht sich auf den Weg zurück ins Camp. Zum Abschied drückt sie die Dragqueen. Die "Runde der Schande" hat der Büßerin die Chance gegeben, ihr Verhalten zu erklären und sich von einer anderen Seite zu zeigen. "Ich wünsche mir, dass der Zuschauer [...] sieht, wie ich wirklich bin", meint sie hinterher. Bei den anderen sorgt Dannis Offenheit für Verständnis und Anerkennung.

Daran sieht man auch wieder, was Danni eigentlich auch insgeheim für ein toller, guter Mensch ist. Eric Sindermann

Mit so lieben Worten ihres Mit-Campers kann die 45-Jährige nun hoffentlich in eine positivere und glücklichere Zukunft starten.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.