"Das große Promi-Büßen" 2023 - "Ich kann einfach nicht mehr": Darum schmeißt Lisha Savage freiwillig hin

Die 37-jährige Lisha möchte sie bei "Das große Promi-Büßen" 2023 für ihre Fehler geradestehen und gegen ihren Ruf als Furie ankämpfen. Auf ihrem Weg zur Besserung wird sie jedoch immer mehr von Heimweh geplagt. Bleibt Lisha im Camp oder belastet der Alltag sie zu sehr?

+++ Update, 30. November 2023 +++

Lisha hat starkes Heimweh: Bleibt sie im Camp?

Der Camp-Alltag mach Lisha immer mehr zu schaffen. Nach dem Bestrafungsspiel in Folge 4 müssen die Promis alle ihre persönlichen Gegenstände abgeben. Ihren Koffer abzugeben, fällt der 37-Jährigen nicht so schwer. Allerdings triff es Lisha hart, ihr Kuscheltier abzugeben, das sie an ihrem Mann Lou erinnert. Sie war noch nie so lange von ihm getrennt und mit dem Kuscheltier verschwindet das einzige, was sie von ihrem Mann im Camp hat. Lishas Heimweh wächst von Tag zu Tag.

Man fühlt sich so leer. Und man denkt sich immer wieder, 10.000-mal am Tag, warum machst du das eigentlich. Lisha

Die harte Zeit im Camp bringt Lisha an ihre Grenzen. "Ich will einfach zu Lou. Ich kann einfach nicht mehr", gesteht sie Danni unter Tränen. Die 45-Jährige versucht, ihre Freundin aufzumuntern: "Er ist verdammt stolz auf dich. Schau mal, wie lang du schon hier drin bist." Lisha sehnt sich sehr nach ihrem Mann, den Tieren und dem Alltag zu Hause. Das alles scheint jedoch in unerreichbarer Ferne, und die 37-Jährige sieht keinen wirklichen Sinn mehr, im Camp zu bleiben.

Als das Tribunal der Loser ansteht, schwebt Mitgefühl in der Luft. Die anderen Promis, sehen, wie sehr Lisha leidet und ihren Mann vermisst. Besonders Danni, Gloria und Steff finden liebevolle Worte und nominieren die 37-Jährige, damit sie eine Chance hat, das Camp zu verlassen. Am Ende hat Lisha mit 6 Stimmen die meisten Nominierungen erhalten und bedankt sich bei ihren Mitstreiter:innen.

Statt ins Duell geht es für sie auf direktem Wege nach Hause. Da sie offen kommuniziert hat, nicht weiter bleiben zu wollen, muss, beziehungsweise darf Lisha das Camp ohne Duell verlassen. Ein Schock für alle, denn an ihrer Stelle müssen zwei andere Promis gegeneinander antreten. Die 37-Jährige kann jedoch aufatmen, denn so kann sie ihren geliebten Lou bald wieder in die Arme schließen.

+++ Update, 16. November 2023 +++

Widerliche Strafe: Lisha hat Klo-Dienst

In der "Runde der Schande" mit Olivia Jones verkündete die Beichtmutter eine symbolische Strafe für Lishas Fehlverhalten. Die 37-Jährige muss sich bis auf Weiteres um die Toiletten kümmern. Keine angenehme Aufgabe, doch Lisha ist sich im Klaren, dass sie diese Strafe verdient hat und nimmt sie an.

Direkt am nächsten Morgen muss sie das erste Mal ran. "Unser Klo ist komplett voll", verkündet Eric. "Och Mann, das ist doch ekelhaft. […] Ich schwöre, ich werd' so ein Herpes bekommen", beschwert sich die 37-Jährige und verstopft ihre Nase mit Papiertüchern. König Eric steht Lisha mit seiner Pappkrone und einer helfenden Hand zur Seite. Mit dem Geruch und dem visuellen Eindruck der Toilette kommt die Büßerin nicht klar. Lisha muss anfangs ununterbrochen würgen und zweifelt daran, diese Strafe meistern zu können: "Ich kann das nicht!" Doch mit Erics mentaler Unterstützung kann sie sich überwinden, zieht das Klo zum Tank und leert es tapfer aus.

Der erste Schritt ist gemacht, doch Lishas Strafe ist noch nicht abgegolten. Wie lange sie sich noch um das Gemeinschaftsklo kümmern muss, wird sich in der nächsten Folge zeigen.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Lisha Savage - Die Furie aus dem Sommerhaus

Lisha startete ihre Karriere in der Öffentlichkeit als Youtuberin. In den letzten Jahren trat sie vermehrt im Fernsehen auf, unter anderem auch im "Sommerhaus der Stars", wo sie mit ihrem aggressiven Verhalten und Ausrastern für Aufsehen sorgte. Dass sie das ein oder andere Mal über die Stränge schlug, ist der 37-Jährige bewusst.

Ich glaube, wenn man mich persönlich nicht kennt, dann hält man mich für sehr kalt, aggressiv und asozial. Lisha

Sie will diese Chance nutzen, um Buße zu tun: "Ich habe eine große Klappe, und manchmal geht das auch unter die Gürtellinie, und ich glaube schon, dass ich so einiges hab, was ich zu büßen hab".

Lisha lacht über fehlende Betten im Camp

Vor ihrem Einzug ins Camp, ermutigt sie ihren künftigen Mitbewohner Leon Machère, für einen Spiegel ins Camp zu springen. Während der Skandal-Youtuber sich auf seinen Sprung vorbereitet, betritt Alisha das Camp und begrüßt ihre neuen Mitbewohner:innen. Als sie erfährt, dass sie keine Betten haben, reagiert sie zunächst schockiert, nimmt es aber dann doch ganz gelassen: "Ich find's lustig, scheiß drauf!"