"Das große Promi-Büßen" 2023: Traumatische Kindheit? Steff Jerkel packt aus

Steff Jerkel beschimpfte bei "Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" Mike Cees und dessen Partnerin Michelle Monballijn aufs Übelste. Nun sucht der sichtlich gekränkte DJ das Gespräch zu Mitbewohner Steff. Hier offenbart der "Goodbye Deutschland"-Star erschütternde Details seiner Kindheit.

+++ Update, 23. November 2023 +++

Nach Eklat beim "Sommerhaus der Stars": Mike sucht das Gespräch mit Steff

Im "Sommerhaus der Stars" kam es zwischen Mike Cees und Steff Jerkel zu heftigen Streitereien. Im Eifer des Gefechts beleidigte der 54-Jährige Steff den DJ und seine Freundin Michelle Monballijn und sprach ihnen die Fähigkeiten ab, ein Kind großzuziehen. Nun möchte Mike die Problematik endgültig klären und geht bei "Das große Promi-Büßen" auf Mitbewohner Steff zu. Gemeinsam sitzen die beiden im Strandkorb und legen einander ihre Sichtweise zum Vorfall dar.

Mike erzählt dem "Goodbye Deutschland"-Star, dass seine Aussage ihn und seine Familie "unglaublich verletzt" hat, doch Steff fällt ihm ins Wort und erwidert, zum damaligen Zeitpunkt absolut hinter der Aussage gestanden zu haben. Mike ist enttäuscht über die fehlende Einsicht des 54-Jährigen und hat keinerlei Verständnis für Steffs Haltung: "Ich sehe bei Steff einfach null Reflektion."

Steff spricht über seinen gewalttätigen Vater

Im Laufe des Gesprächs offenbart Steff, als Kind Opfer von psychischer Gewalt gewesen zu sein. Sein Vater habe ihn intensiv in wiederholtem Maße in die Ecke gedrängt. Dieses Verhalten habe er im "Sommerhaus der Stars" ebenfalls bei Mike gesehen, was ihn zutiefst verletzt hat.

Das ist für mich noch schlimmer als körperliche Gewalt, diese psychische Gewalt. Steff Jerkel

Mike ist von Steffs herzergreifender Geschichte überrascht und lobt ihn für seine ehrlichen Worte. Die beiden einigen sich, die Vergangenheit bei "Das große Promi-Büßen" ruhen zu lassen und das Geschehene zu viert zu klären. Es bleibt spannend, ob die zwei Streithähne bis zum Ende der Sendung die Füße stillhalten können.

+++ Update, 16. November 2023 +++

"In den Puff zu gehen, ist kein Seitensprung"

Dass Malle Macho Steff ein äußerst fragwürdiges Frauenbild hat, ist bekannt. Sonst wäre er schließlich nicht bei "Das große Promi-Büßen" 2023 dabei. Er ist diverse Male mit sexistischen Aussagen aufgefallen und von Einsicht ist bisher keine Spur. Im Gespräch mit den anderen Promis haut er den nächsten Bock raus. Laut ihm ist ein Besuch im Bordell kein Seitensprung. Die Begründung: "Da ist ja keine Liebe für die Frau." Außerdem wäre es ein Vorteil für die Partnerin, wenn der Mann sich im Bordell austobt, anstatt sich eine andere Frau zu suchen.

Wie viele Frauen haben nach einer Geburt keinen Bock mehr auf Sex. Da geht der Mann doch lieber in den Puff, als wenn er sich 'ne andere sucht. Steff Jerkel

Ob sich der Steff nach seiner "Runde der Schande" mit Olivia Jones einsichtiger zeigt?

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Steff Jerkel - Der Malle Macho

Der 54-jährige Steff Jerkel zog vor einigen Jahren von Deutschland nach Mallorca und kann die spanische Urlaubsinsel nun sein Zuhause nennen. Neben "Goodbye Deutschland" war er unter anderem im "Kampf der Reality-Stars" zu sehen und fiel negativ auf. Steff wird Sexismus vorgeworfen. Einsicht von Seiten des Malle Machos? Wohl eher nicht. "Heutzutage finde ich, wird das eh immer extremer", verteidigt sich der 54-Jährige, "teilweise kommt mir das vor wie eine männerfeindliche Welt". Ob Olivia Jones ihm vor Augen führen kann, was für Fehltritte er in der Vergangenheit gemacht hat?

Einzug ins Camp: Steff trifft alte Bekannte

Beim Einzug ins Camp trifft Steff auf eine alte Bekannte: Danni Büchner. Die beiden hatten eine gemeinsame Geschäftsidee, die jedoch scheiterte. Nach dem Flop herrschte Funkstille zwischen den beiden. Die Begrüßung: entsprechend unterkühlt. "Er hat mich oft öffentlich kritisiert, angegriffen", erzählt Danni im Einzelgespräch. "Arroganter Vogel. Anstand ist nicht dein Ding, ne?", schießt Steff gegen die 45-Jährige. Das kann ja was werden. Auch der 54-Jährige muss eine Annehmlichkeit wählen, die er im Camp als unverzichtbar sieht. Seine Wahl: "Alle Zahnbürsten".

Die erste Aufgabe hat es in sich

Um sich eine Annehmlichkeit zu verdienen, müssen sich Steff und Danni einigen, wer von ihnen für seinen gewählten Vorteil die erste Challenge antritt. Es geht um einen Bungee-Sprung aus 70 Metern Höhe hinein ins Camp. Danni zieht sich zurück und argumentiert, dass die von Steff gewählten Zahnbürsten im Nachhinein betrachtet doch wichtiger sind, als die von ihr gewählten Betten. "Betten hätte ich wichtiger gesehen, aber egal", gibt der 54-Jährige zurück. Offensichtlich ist sein Bedarf an Streit mit Danni fürs Erste schon gedeckt.

Doch wird sich der Malle Macho auch trauen, aus der Höhe zu springen? Andernfalls ziehen Danni und Steff ins Camp, ohne Betten oder Zahnbürsten für alle erspielt zu haben. "Gott, ist das hoch." Mit wackligen Knien steht Steff auf der Plattform in luftiger Höhe. Wird er den Sprung wagen? "Adios, Leute", verkündet der 54-Jährige und springt in die Tiefe.

Ich kam mir vor, wie ein Sack Zement, der da runter klatscht. Steff Jerkel

Wenig später wird er langsam vom Kran im Camp heruntergelassen. "Man denkt, man fliegt wie so ein Vogel und genießt das. Aber ich hab da gar nichts genossen", fasst Steff seinen Adrenalin-Kick zusammen. Vielleicht kann er ja die Zeit im Camp etwas mehr genießen als seine actionreiche Anreise.