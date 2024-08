Die gefährlichste Straße der Welt schlängelt sich durch die Anden in Bolivien - die meisten Verkehrsunfälle in Deutschland passieren auf einer Straße in Hamburg. Was macht die Straßen so tückisch?

Das Wichtigste in Kürze Die Yungas Road in Bolivien gilt als gefährlichste Straße der Welt. Bis es eine Umgehung gab, verunglückten dort rund 200 bis 300 Menschen jährlich.

Berühmt und berüchtigt für steile Abgründen und extremen Bodenverhältnisse sind auch Straßen im Himalaja.

Die meisten Verkehrsunfälle in Deutschland passieren auf der Kieler Straße in Hamburg .

In Europa ist das Stilvserjoch in Italien mit 48 Kurven bis zum Gebirgspass spektakulär und voller Gefahren.

Die gefährlichste Straße der Welt: Die North Yungas Road in Bolivien

🇧🇴 In Bolivien schlängelt sich die nördliche Yungas-Road 70 Kilometer durch die Anden. Ihr Spitznamen: "El Camino de la Muerte" heißt aus dem Spanischen übersetzt "Die Straße des Todes".

✝️ Die Straße wurde 1930 erbaut. Zehntausende Menschen kamen auf ihr ums Leben. Schätzungsweise verunglückten dort jährlich 200 bis 300 Menschen - überall an der Straße stehen Kreuze.

🚗Sie verläuft über die Andenkette von La Paz bis Coroico und verbindet den Regierungssitz mit dem Dschungel. Die Yungas-Straße ist eine Schotterpiste an steilen Abhängen. Sie führt hinauf bis auf den Cumbre Pass (4.760 Meter) und dann folgt eine Talfahrt mit 3.500 Höhenmetern.

⚠️ Zahlreiche Serpentinen, steile Abhänge, enge Abschnitte und unvorhersehbares Wetter von Nebel bis Regen machen die Straße zur Todes-Piste. Oft fehlen Leitplanken. Erdrutsche und Steinschläge können jederzeit zur tödlichen Gefahr werden. Außerdem ist die Straße einspurig und es gibt Gegenverkehr.

👷‍♂️ 2006 wurde dann eine Ausweich-Route gebaut. Denn die Straße ist viel befahren von Autos und Trucks. Die Unfallzahlen sind seither gesunken.

🚵 Spiel mit dem Abgrund! Heute radeln auf der Yungas-Straße abenteuerlustige Mountainbiker:innen. Eine Mutprobe, bei der sie mit dem Fahrrad über 3.000 Höhenmeter überwinden.

Das ist die gefährlichste Straße Deutschlands

Autofahren in Innenstädten von Großstädten ist in Deutschland besonders riskant. Gemessen an der Unfallstatistik sollten Autofahrer:innen besonders auf der Kieler Straße in Hamburg vorsichtig fahren. 53 Unfälle passierten dort im Jahr 2022. Die 6,5 Kilometer lange Straße verbindet den Stadtteil Altona Nord mit Eimsbüttel, Eidelstedt, Stellingen und dem Hamburger Umland. Die Straße ist teils sechsspurig ausgebaut.

An manchen Kreuzungen herrscht Verkehrschaos. Pendelverkehr und Lastverkehr treffen aufeinander - die Straße führt zudem zur Autobahn. Kurzum: Sie ist häufig überlastet. Für Radfahrer:innen und Fußgänger:innen ist auf der Hauptverkehrsstraße wenig Platz.

Die Zahlen stammen aus einer Auswertung der Unfallstatistik des Online-Versicherers Allianz Direct. Demnach sind folgende Straßen unter den Top-Ten der unfallreichsten Straßen Deutschlands:

Kieler Straße in Hamburg Frankfurter Allee in Belin Vahrenwalder Straße in Hannover Brunsbütteler Damm in Berlin Mariendorfer Damm in Berlin A 8 bei Leonberg im Landkreis Böblingen Invalidenstraße in Berlin Karl-Marx-Allee in Berlin Fackenburger Allee in Lübeck Venloer Straße in Köln

Unter den zehn gefährlichsten Straßen laut Unfallstatistik ist auch eine Autobahn. Auf der Autobahn 8 (kurz A8) bei Leonberg kracht es besonders häufig. Der mittlere Teil der A8 verläuft von Karlsruhe über Stuttgart, Ulm, Augsburg nach München.

Gefährliche Straßen in Europa

Straßen, die einem den Atem rauben: Die gibt es nicht nur in Indien und Bolivien. Auch in Europa führen manche Wege über hohe Pässe, an steilen Abhängen entlang und durch extreme Witterung am Meer. Wer durch spektakuläre Landschaften fahren will, nimmt oft auch ein gewisses Risiko in Kauf. Atemberaubend ist bei folgenden Straßen nicht nur das Panorama - auch die Angst fährt mit aus gutem Grund.

Absurd steil und ziemlich nass: Die skurrilsten Straßen der Welt

Der Stelvio Pass/Stilfserjoch in Italien

Das Stilfser Joch ist der höchste Pass Italiens in den Ortler-Alpen. In der Landessprache heißt er: Passo dello Stelvio. 2.757 Meter beträgt der höchste Punkt dieses Passes. Er verbindet Südtirol mit der Lombardei. Dir wird übel in Kurven? Dann solltest du diese Straße besser meiden. Denn es geht von Prad aus in 48 Kurven steil bergauf. Ob mit dem Auto, Motorrad oder Fahrrad: Diese Panoramastraße zu fahren, empfinden viele Menschen als krönendes Erlebnis. Der Pass heißt nicht umsonst auch "Königin der Alpen" oder auch "Spaghetti-Road". Warum? Siehe selbst...

Die Atlantikstraße in Norwegen

Über acht Brücken musst du fahren - beim Roadtrip in Westnorwegen. Die Atlanterhavsvegen, also die Atlantikstraße, verbindet verschiedene Inseln und Schären. Sie verläuft zwischen Bud und Kristians. Sie gilt als Landschaftsroute, die vorbei an Fjorden, Bergen und Wasserfällen führt. An die Leitplanken der Straße spritzt die Gischt des Atlantiks.

Die Atlantikstraße ist 65 Kilometer lang. Berühmt sind die acht Kilometer zwischen Vevang und Kårvåg. Dieser Abschnitt zieht Tourist:innen magisch an. Dazu tragen wohl auch Werbespots von Autoherstellern und Szenen aus dem James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" aus dem Jahr 2021 bei.

Das Problem: Die Atlantikstraße ist für das hohe Verkehrs-Aufkommen nicht ausgebaut. Bürgermeister:innen der Gemeinden entlang der Straße warnen teils in der regionalen Presse, dass es um Leben und Tod gehe. Vor allem Fußgänger:innen und Radfahrer:innen seien in Gefahr. Da es für sie kaum Platz auf der Straße gebe. Für Autofahrer:innen kann die Fahrt auch bei Extremwetter wie Sturm, Eis und Schnee zur Herausforderung werden.

Traumstraße durchs Meer: Die Atlantikstraße in Norwegen führt über steile Brücken und zieht Menschen an, die Roadstrips lieben. © IMAGO/imagebroker

Svalvogavegur Road auf Island

Auf Island kann das Wetter rau werden - und die Sicht schlecht. Dann entpuppt sich die Fahrt auf der 24 Kilometer langen Svalvogavegur Road (auch Road 622 oder Svalvogar) als Abenteuer. Auch, weil es teils keinen Handy-Empfang auf der Strecke gibt.

Die Straße schlängelt sich an Klippen entlang. Steine und Schlamm auf dem Weg verlangsamen die Fahrt. Eine Fotografin postete auf Instagram dieses Video - mit dem Sound von AC/DC: Highway to Hell, übersetzt Autobahn zur Hölle. Es ist wirklich eine teuflische Fahrt.

Die wichtigsten Fragen zu den gefährlichsten Straßen der Welt