elektronische Gesundheitskarte (eGK) : Steck einfach deine Gesundheitskarte in das Kartenterminal der Apotheke - das ist alles, was du tun musst.Beim Lesen der Gesundheitskarte wird automatisch aus Sicherheitsgründen geprüft, ob die Karte echt ist. Eine PIN musst du nicht eingeben. Das Apothekenpersonal holt deine offenen Rezepte vom zentralen E-Rezept-Server ab und gibt dir die verschriebenen Medikamente aus.

