Star-Designer Christian Cowan wird Heidi Klum in Folge 5 von "Germany's Next Topmodel" 2021 zur Seite stehen und sie bei ihrer Entscheidung unterstützen.

+++ Update vom 26. Mai 2023 +++

GNTM 2023 - Alle Informationen zum Finale: Termin und Ort enthüllt. Angst vor Wasser wird diesem Model zum Verhängnis: Katherine ist raus. Höhenangst beim Truck-Walk: Können Nicole und Anna-Maria die Angst überwinden? Nach Las-Vegas-Feierverbot: Schlüpfriger Spruch von Model Coco sorgt für helle Aufregung. Wer ist raus? Dieses Model muss in Woche 15 gehen. Muss Kandidatin Somajia in Woche 15 gehen? Diese Challenge bringt Nicole an ihre Grenzen bei GNTM 2023. Ist diese Challenge zu viel für Anna-Maria? So taff zeigen sich die Kandidatinnen in Folge 15 beim Unterwasser-Shooting. Selma hat große Probleme beim Unterwasser-Shooting.

Auch nach dem großen Umstyling in Folge 5 steht bei "Germany's Next Topmodel" 2021 wieder eine Entscheidung an. Zur Unterstützung hat Heidi Star-Designer Christian Cowan als Gastjuror eingeladen.

Im Clip: Exklusiv: Die ersten Minuten der Umstyling-Folge

Christian Cowan – Lady Gaga, Beyoncé und Co. setzen auf ihn

Christian Cowan besuchte das London College of Fashion. Noch bevor er den Abschluss in der Tasche hatte, unterstützte ihn Popstar Lady Gaga. Sie präsentierte sich 2014 in einem pinkfarbenen Glitzeranzug des jungen Designers.

Es folgten Weltstars wie Beyoncé, Miley Cyrus, Nicky Minaj und Naomi Campbell, die Cowan ausstattete. Für Rapperin Cardi B kreierte er den kompletten Look auf dem Cover ihres Debütalbums "Invasion of Privacy".

Was erwartet die Models in Folge 5?

Das große Umstyling steht bevor! Das bedeutet: Es wird emotional. Große Vorfreude bei manchen Mädchen, anderen wird hingegen angst und bange. Welche Looks hat sich Heidi wohl für ihre Topmodel-Anwärterinnen überlegt? Wer macht die größte Verwandlung durch?

Ihre neuen Looks präsentieren die Models bei einer besonderen Fashionshow. In der extravaganten Mode von Christian Cowan geht es am Entscheidungstag über den Catwalk. Am Ende des Laufstegs wartet außerdem eine Überraschung. "Wir machen heute sozusagen ein 'two in one' – Fashionshow und Fotoshooting", erklärt Heidi den Topmodel-Anwärterinnen.

Infos zu GNTM 2021 im Überblick

"Germany's Next Topmodel" 2021 läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream , begleitet vom Liveticker

Falls du donnerstags eine Episode verpasst, gibt es am darauffolgenden Freitag um 20:15 Uhr die Wiederholung auf sixx.

Auf gntm.de und Joyn kannst du dir die ganzen Folgen kostenlos und in voller Länge online ansehen.

