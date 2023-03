Das Wichtigste in Kürze Das große Sedcard-Shooting findet in Folge 6 statt.

Für einige Models geht es außerdem ums Weiterkommen: Das erste Shoot-out steht an.

Weitere Infos rund um die 18. Staffel GNTM findest du hier. Einen Überblick über alle Kandidatinnen kannst du dir hier verschaffen.

Die Models erwartet in Folge 6 eines der wichtigsten Shootings der Staffel. Die Sedcard-Fotos für zukünftige Castings werden aufgenommen. Außerdem heißt es für einige Models: Shoot-out - die Schwächste muss gehen.

In der 6. Folge "Germany's Next Topmodel" geht es für einige Kandidatinnen bereits beim Fotoshooting um das Weiterkommen in die nächste Woche. Für die anderen Models ist das Shooting aus einem anderen Grund ein besonders aufregendes: Es werden Fotos für die Sedcard produziert.

Die Sedcard: Aushängeschild der Models

Kandidatin Lara weiß: "Wenn die Sedcard nicht gut ist, kriegst du keine Jobs." Deshalb müssen sich die Models in Woche sechs ordentlich ins Zeug legen. Es werden Fotos in Unterwäsche mit nur einem Accessoire gemacht.

Die Models stehen im Fokus

Für die Sedcard wird auf viel Deko oder eine aufregende Location verzichtet. Die Models sollen im Mittelpunkt stehen. Auf einer großen Tafel stehen die Merkmale, die für potenzielle Kund:innen am relevantesten sind: Alter, Größe und Maße.

Danach geht es mit den neuen Sedcard-Fotos direkt in das erste Casting von Staffel 18. Wer kann den Kunden für sich gewinnen?

Sechs Models sind im Shoot-out

Neben der wichtigen Sedcard könnte das Fotoshooting für sechs Kandidatinnen bereits das Ende der Reise bei GNTM 2023 bedeuten. Die Models, die letzte Woche gewackelt haben, müssen sich Heidi Klum im Shoot-out beweisen.

Aufregung vor dem Sedcard-Shooting

"Ich bin heute aufgeregter als sonst. Man weiß halt einfach, es kann direkt nach dem Shooting vorbei sein", bangt unter anderem Selma ums Weiterkommen. Auch für Jülide könnte es knapp werden: "Ich bin extrem aufgeregt, mein Herz ist am Rasen, weil ich natürlich nicht raus möchte. Ich möchte diesen Traum weiterleben."

Wer bei dem wichtigen Shooting abräumt und für wen "Germany's Next Topmodel" in Folge 6 endet, erfährst du am 23. März um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.