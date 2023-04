Anzeige

Sie kamen spät und gingen früh. "Germany's Next Topmodel" ist eine ganz besonders große Herausforderung, wie einige der Nachzüglerinnen schmerzlich zu spüren bekommen.

Die Nachzüglerinnen bei GNTM sorgen für Aufsehen unter den Models. Kein Wunder, dass die bisherigen Model-Anwärterinnen bei den drei Challenges für die Hinzugekommenen ganz genau hinschauen.

Sedcard-Shooting für die Nachzüglerinnen

Die erste Aufgabe ist das Sedcard-Shooting, das die Best Agerinnen und Maike absolvieren müssen. Die anderen Models achten auf jedes Detail und checken schon einmal die Konkurrenz ab.

Eine wichtige Challenge

Für die Nachzüglerinnen steht nun viel auf dem Spiel. Sie können sich beweisen und Heidi und den anderen Models ihr Können zeigen.

Ich möchte Heidi überzeugen, dass die Entscheidung, mich hier mitzunehmen, richtig war! Marielena

Marielena legt vor und schafft es, nicht nur ihre Konkurrenz zu beeindrucken, sondern auch Heidi. Sie ist sichtlich zufrieden mit Marielenas Leistung. Können die anderen Nachzüglerinnen mithalten?

Nicole kennt Heidi Klum von früher

Nicole und Heidi kennen sich nicht erst seit dem Castingaufruf für die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" 2023, wie Heidi verrät: "Was ihr auch noch nicht wisst: Vor vielen Jahren habe ich auch einen Modelwettbewerb gewonnen und bin danach nach Paris, nach Mailand, nach London, bevor ich dann irgendwann nach Amerika ausgewandert bin. Da habe ich in Mailand mit drei oder vier anderen Models zusammengewohnt, und sie war eine davon", so das Topmodel.

Beeindruckte Models

Nach und nach werden alle Nachzüglerinnen geshootet und die Models müssen bei der starken Konkurrenz schlucken. Einige kommen aus dem Staunen kaum noch raus.

Nicole ist die krankeste Konkurrenz, weil sie schon so viel Modelerfahrung hat und man es einfach gesehen hat. Jedes Bild saß, jeder Schuss saß und man dachte sich: Boah, heftig! Olivia

Aber sieht Heidi Klum es genauso? Zumindest stehen noch weitere Prüfungen an.

Zwei Walk-Stile für die Nachzüglerinnen

Heidi will nicht nur die Fotoshooting-Fähigkeiten der Nachzüglerinnen unter die Lupe nehmen, sondern auch ihr Können auf dem Laufsteg. Deswegen ruft sie zum sexy Dessous-Walk und zum extravaganten High-Fashion-Walk. Jetzt haben die neuen Models die Möglichkeit, zu zeigen, was in ihnen steckt.

Nacheinander laufen Marielena, Nicole und Maike und ernten Lob von Heidi. Als Charlene an der Reihe ist, stolpert sie und fällt hin. Sie steht zwar wieder auf, kann aber Heidi mit ihrer Drehung und der restlichen Performance nicht ganz überzeugen. Kann sie es in der nächsten Runde wieder rausreißen?

Heidi Klum: "Das macht ein gutes Model aus"

Der High-Fashion-Walk erfordert eine ganz andere Körpersprache und Spannung als der sexy Walk. Vor allem Nicole schafft es mühelos, von einem Walk zum anderen umzuschalten. "Ich liebe die Verwandlung - und das macht eben auch ein gutes Model aus", schwärmt Heidi Klum. Bei der Entscheidung verkündet sie, welche Nachzüglerin weiter dabei bleibt und welche leider schon die Show verlassen muss.

Zuzel und Charlene sind raus

Während sich Marielena, Nicole und Maike mit ihrer Leistung einen Platz in der nächsten Folge sichern, läuft es für Zuzel, Charlene und Ina nicht ganz so geschmiert. Ina kann sich retten und kommt weiter. Für Zuzel und Charlene ist leider schon Schluss.

Die beiden Best Agerinnen sind enttäuscht, aber gönnen den anderen Models den Erfolg.

Ich bin ein bisschen traurig, weil das habe ich nicht erwartet, aber so ist es, und ich wünsche meinen Kolleginnen viel Glück und hoffe, dass sie weit kommen! Zuzel

Wie die Nachzüglerinnen im weiteren Verlauf die neuen Herausforderungen meistern, siehst du bei "Germany's Next Topmodel" 2023. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn, immer ab 20:15 Uhr.