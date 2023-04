Das Wichtigste in Kürze Am 16. Februar 2023 startete die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel".

Auch in diesem Jahr sind wieder Best Agerinnen dabei. Die älteren Kandidatinnen kamen in Folge 8 dazu.

Hier erfährst du mehr über Ina, 44 Jahre.

Erst in der letzten Woche kamen sechs neue Kandidatinnen in die laufende Staffel. Für Ina war es leider nur ein Kurztrip nach L. A. Denn schon in dieser Woche ist Schluss für die 44-Jährige.

+++ Update, 13. April 2023 +++

Nach zwei Wochen ist Inas GNTM-Reise schon vorbei

Best Agerin Ina hatte sich für "Germany's Next Topmodel" viel vorgenommen. Aber in Folge 9 wollte es bei der 44-Jährigen einfach nicht so recht laufen.

Am Venice Beach geht es nur mit Hilfe

Bereits beim Shooting im XXL-Kuscheltierautomaten hatte Ina große Probleme. Die Position ihrer Beine stellte eine besondere Herausforderung dar, weshalb Heidi Klum viel unterstützen musste. Trotzdem war die Modelchefin nicht sonderlich zufrieden und schließlich ließ sogar Fotografin Sheryl Nields die Kamera links liegen, um der Best Agerin persönliche Anweisungen und Hilfestellung zu geben. Klar, dass Heidi Klum solche Dinge bei ihrer Beurteilung berücksichtigen muss.

Beach-Walk ohne Leichtigkeit

Beim anschließenden Beach-Walk wusste Ina leider auch nicht zu überzeugen. "Das hatte nichts von Leichtigkeit", urteilt Modelchefin Heidi nach dem Lauf. Dem stimmt Gastjurorin Nikeata Thompson zu: "Du warst supersteif", erklärt die Stage-Coachin. Heidi Klum vermisst zudem Inas Hüftschwung. "Das Gesamtbild war eher seltsam", resümiert das Topmodel abschließend.

Best Agerin Ina muss gehen

Bei der Entscheidung treten Anya, Mirella und Ina vor Heidi Klum und Gastjurorin Nikeata Thompson. Eine der drei wird die Show verlassen müssen. Als es um Inas Leistungen geht, schafft Nikeata Thompson Klarheit: "Du warst nicht ready", erklärt die Choreografin. Heidi Klum kann das nur bestätigen und erinnert daran, dass es bereits beim Shooting einer Hilfestellung bedurfte. Deshalb ist Inas GNTM-Reise schon nach zwei Wochen zu Ende. Die ganzen Einzelheiten zu Inas Aus kannst du hier nachlesen.

+++

Wenn Ina in ihrem Vorstellungsvideo sagt, dass die Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" das größte Abenteuer ihres Lebens sei, will das schon etwas heißen. Denn die 44-Jährige war bereits in den verschiedensten Jobs tätig, zuletzt in einem IT-Unternehmen.

Doch dann suchte Ina eine neue Herausforderung und fand diese in Heidi Klums Aufruf für GNTM-Staffel 18.

Ina ist Best-Ager-Model bei GNTM

Vor den Herausforderungen von GNTM habe sie durchaus Respekt, sagt Ina und prognostiziert, dass sie das eine oder andere Mal feuchte Hände bekommen könnte.

Allerdings hat sich die verheiratete Mutter einer Tochter vorgenommen, ihre GNTM-Teilnahme nicht allzu verbissen anzugehen.

Ina: "Es wird Zeit für eine Best Agerin"

Genug Selbstbewusstsein hat die Hundebesitzerin auf jeden Fall. "Ich finde, es wird Zeit für ein Germany's Next Topmodel jenseits der 20 und 30", sagt Ina. "Es wird mal Zeit für eine sogenannte Best Agerin - und ich denke, die kann ich sein!"